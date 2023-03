Největším šlágrem víkendového kola pražského přeboru byl souboj Dukly Jižní Město s vedoucími Spoji. Diváci sledovali kvalitní kombinační fotbal a také tři góly v síti domácího týmu. Spoje po výhře 3:0 stále vedou tabulku s jedenáctibodovým náskokem na druhou příčku. Na tu se díky remíza Tempa vrátila Přední Kopanina.

Fotbalisté Spojů porazili Duklu Jižní Město 3:0, což pro ně byla patnáctá výhra z osmnácti odehraných kol. | Foto: PFS

Hráči Dukly se drželi a už to vypadalo, že poločas skončí bezbrankovou remízou. Těsně před odchodem do šaten si ale vstřelil Lafek vlastní gól. "Pomohlo nám to, v zakončení se nám nedařilo," uznal kouč Spojů Fabio Leggeri.

Radost hráčů Spojů.Zdroj: PFSPět minut po změně stran přišel sporný moment, který domácí trochu srazil na kolena - neregulérní gól Ladry na 0:2. "Rozhodilo nás to psychicky. Nechci brát kredit Spojům, protože ve druhé půli nás až do pětatřicáté minuty nepustily do zakončení a byly jednoznačně lepší na míči, zaslouženě si odvážejí vítězství. Ale myslím si, že v takhle důležitém utkání nás tahle branka ovlivnila. Neříkám, že bychom s tím utkáním něco udělali nebo neudělali, ale myslím si, že pocit křivdy v nás byl a už jsme to nechytili," poznamenal kouč Dukly Josef Světlík.

"Dukla se zlobila u druhého gólu, ale to z lavičky vůbec nemůžu vidět. Byl jsem daleko. Je to možné, že byl míč venku, ale nemohl jsem to vidět," řekl ke spornému momentu Leggeri.

Ten byl rád, že jeho svěřenci po remíze s Radotínem v minulém kole opět bodovali naplno. "Ulevilo se nám, ale dopředu jsme věděli, že to na jaře bude pro nás těžší. Týmy ze spodu tabulky se hodně posílily. Vyšehrad, Radotín, ten byl úplně jiný než na podzim. Hodně se zvedl i Motorlet B, bude to hodně zajímavé jaro pro všechny," míní trenér Spojů.

Po jednom týdnu stráveném na třetí příčce se na tu druhou vrátila Přední Kopanina. Doma porazila Uhříněves 2:0. "Hosté se předvedli sympatickým bojovným výkonem, ale myslím si, že naše vítězství je zcela zasloužené. Výhru jsme již nutně potřebovali, proto si výsledku vážím," těšilo kouče Daniela Votta.

Třetí je aktuálně Tempo, to zachraňovalo na Čafce alespoň bod gólem na 2:2 v závěrečné desetiminutovce. "Čafka byla důraznější a šla si za bodovým ziskem. Po přestávce se náš výkon zlepšil a podařilo se nám vyrovnat na konečných 2:2, za což jsem velmi rád, protože odtud se body lehce nevozí," poznamenal trenér Tempa Petr Vanko.

Na straně domácích s jedním bodem nepanovala spokojenost. "Se vším respektem k soupeři, který je výborný, musím konstatovat, že jsme ztratili dva body. Velká škoda, mohli jsme udělat překvapení kola. Mužstvu děkuji za předvedený výkon, ale bod je zklamání," uznal kouč ČAFC Pavel Novotný.

Na opačném konci tabulky trochu ztrácí poslední Vyšehrad, ale týmy těsně nad ním se začínají bodově zlepšovat. Na alespoň barážovou příčku ztrácejí "Šemíci" aktuálně sedm bodů, ale ještě mají prakticky celé jaro před sebou. Nemohou ale už na nic čekat.

"Vyšehrad je sice poslední, ale to, co předvedl, neodpovídá jeho umístění, na dno tabulky absolutně nepatří. Přebor je natolik vyrovnaný, že není rozdílu mezi mužstvy a hráči z horní a dolní poloviny tabulky. Jen vedoucí Spoje jsou jinde, ty mají divizní tým. Počínaje druhým a konče posledním místem tabulky je to však herně vyrovnané," mínil po výhře 1:0 nad Vyšehradem zličínský trenér Zdeněk Kudela.