V pořadí 24. kolo fotbalového pražského přeboru nepřineslo změny na čele tabulky, ale mírně se vyrovnal její spodek. Poslední Braník vyhrál poprvé od konce října loňského roku, když na domácím hřišti přehrál 4:1 béčko Motorletu. Díky tomu trochu oživili naději na vyhnutí se přímému sestupu, na alespoň barážovou příčku má šest kol před koncem šestibodovou ztrátu.

"Konečně jsme podali dobrý výkon, který zároveň vedl k dobrému výsledku. Zápasů, kdy jsme hráli dobře a nebodovali, nebo brali jen bod za remízu, jsme za tuto sezonu zažili už dost," přiznal branický kouč Petr Hejduk.

"Velmi zodpovědně a pozorně jsme odehráli celý zápas. Byť hosté měli v některých fázích zápasu převahu a zahrávali velké množství standardek, tak celý náš tým odehrál zápas do defenzivy spolehlivě. Důležitá týmová výhra. Ta je pro nás vzpruhou do další práce," dodal.

V souboji dvou sestupem ohrožených týmů prohrály Dolní Chabry na domácím hřišti 0:3 s Uhříněvsí.

"Zápas jsme si prohráli bohužel sami. Po prvních patnácti minutách máme jít po gólových šancí do vedení a uklidnit hru, tak místo toho vymyslíme naší chybou v rozehrávce penaltu pro soupeře. Od této chvíle Uhříněves hrála přesně to, co potřebovala a o čem jsme věděli, že nastane, pokud se dostanou do vedení," hledal příčiny nezdaru chaberský kouč Dominik Janda.

"Deset minut před koncem jsme dostali ze standardky druhou branku a bylo rozhodnuto. V nastaveném čase jsme ještě dostali branku z půlky hřiště. Neříká se mi to lehce, ale zaslouženě jsme nebodovali. Uhříněves chtěla vyhrát více než my. Situace v dolní části tabulky se tak zamotává a bude to boj," doplnil.

Na straně Uhříněvsi pochopitelně panovala spokojenost. "V tomto utkání jsme prostě a jednoduše hráli o záchranu, krásu jsme v zápase nehledali. Za výhru jsme rádi, soupeř hrál na svém domácím hřišti dobře. Tentokrát jsme ale své šance využili my, třetí gól Jakuba Svobody byl navíc opravdu sladkou tečkou," přidal kouč vítězů Martin Svoboda.

