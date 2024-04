Víkendové kolo fotbalového přeboru Prahy přineslo další porci zajímavých zápasů. V parádních výkonech pokračují fotbalisté Třeboradic, kteří vyhráli doma 1:0 nad béčkem Motorletu a v pěti jarních zápasech neztratili ani bod. Vedoucí Přední Kopanina na svém hřišti porazila Podolí 4:2a protože Vyšehrad remizoval v Dolních Chabrech, má na něj tříbodový náskok.

O výhře Třeboradic nad Motorletem B 1:0 rozhodl gól Červenky z 83. minuty. „Remízové utkání, kdy se nakonec přiklonilo v závěru štěstí na naši stranu a připsali jsme si další důležité tři body,“ uznal kouč vítězů Jan Novák.

Spokojení byli oba trenéři, i přes prohru také Václav Socher. „Totálně improvizovaná sestava, hlavně v obraně, a přesto za výkon musím kluky pochválit, protože jsme to zde málem uhráli na nulu vzadu, což byla paráda. Jsem rovněž rád, že jsme zapojili další hráče z dorostu, kteří dostávají šanci si zahrátv dospělém fotbale, a to je, při našem postavení v tabulce, pro klub tím nejlepším do dalších sezon,“ poznamenal.

Přední Kopanina si podle očekávání připsala plný bodový zisk, Podolí porazila 4:2, ale proti třetímu týmu od konce tabulky se hodně nadřela. „Máme trošku personální krizi. Jsou tam nemoci, zranění a ještě nějaké odchody na poslední chvíli,s čímž jsme úplně nepočítali, takže pomohli béčku tři kluci z dorostu. Je dobře, že se začleňují. Zápas zvládli velmi dobře, a ještě tři kluci přejeli za námi,“ chválil kouč přeborových lídrů Daniel Vott.

Vyšehrad ještě na začátku 70. minuty vedl v Dolních Chabrech o dva góly, nakonec se ale body dělily po remíze 2:2. „O dva body jsme přišli vlastní vinou, protože jsme za stavu 2:0 neproměnili tisíciprocentní šanci dát třetí gól. Kromě toho jsme několikrát pokazili finální přihrávku do sólového úniku na bránu. Měli jsme zkrátka možnosti zápas včas rozhodnout ve svůj prospěch a nebylo by se o čem bavit,“ kroutil hlavou vyšehradský kouč Jaroslav Klíma. „Kluci ale přesto všechno zaslouží pochvalu, protože za nás nastupuje řada velmi mladých hráčů i těch z béčka,“ dodal.

