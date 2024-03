Přebor: Kopanina jde hájit vedení. Rivalové jí jsou v patách

Fotbalisté Přední Kopaniny šli do sezony pražského přeboru jako jedni z hlavních favoritů. To nakonec potvrdili a do jarních odvet půjdou z prvního místa.

Příprava Admira - Přední Kopanina: Gól Admiry. | Video: Deník/Michal Káva

Začátek sezony přitom neměli ideální, z úvodních tří zápasů prohráli hned dvakrát, ale pak se začali zvedat, postupně sbírali body a když na začátku listopadu zvládli dohrávku na hřišti Dukly Jižní Město, dostali se do čela. Závěr sezony byl tedy stejný jako její úvod, porážka, ale i tak je parta od letiště v tabulce nejlepší. „Budeme chtít podzimní pozici obhájit, bude to ale určitě těžké. Zlobit budou mužstva Tempa, Vyšehradu a Zličína, mají kvalitu. Náskok je minimální a jakékoliv zaváhání může být potrestáno. Z naší pozice by ale byl nesmysl říkat cokoliv jiného, než že chceme přebor vyhrát,“ má jasno kouč Přední Kopaniny Daniel Vott. Aritmu zdobí skvělá obrana. Inkasovala pouze v generálce „Bojovali jsme s podobnými věcmi, jako spousta dalších týmů. Řádily nemoci, zároveň hráči měli naplánované dovolení nebo pracovní povinnosti. S tím, co jsme odehráli a odtrénovali jsem spokojený tak ze sedmdesáti procent. Trochu mrzí, že jsme nebývali v plném počtu, jak bych si představoval, ale to bylo u všech stejné,“ říká k zimní přípravě. „V přípravě nám nešlo primárně o výsledky, protáčeli jsme celý kádr, áčko i béčko dohromady, a to i s divizními soupeři. Kluci, co hráli na podzim A třídu měli možnost se ukázat. Výsledky ale nebyly relevantní, i soupeři z vyšších soutěží zkoušeli nové hráče, dorostence. Až na prohru s béčkem Viktorie Žižkov si nemám na co stěžovat, byť jsme nastoupili v kombinované sestavě. Záměrně, protože spolu hrajeme první mistrák a nechtěli jsme konfrontovat sestavu, v jaké budeme hrát. Tahle prohra mě ze zimy mrzí jako jediná,“ pokračuje Daniel Vott. Věřím, že můžeme skončit vysoko, míní před startem jara kouč Meteoru Fíček Změny v kádru? U proslulé restaurace U Drahušky se nic podobného neudálo. „Nikdo nepřišel ani neodešel. Řešili jsme dva hráče, ale to nakonec nedopadlo. Dnes je těžké někoho sehnat. Chtěli jsme hráče, který by nám zásadně pomohl,“ vysvětluje nulové pohyby v kádru Daniel Vott. Rezerva Admiry zlepšovala přes zimu fyzičku i taktiku Jeho svěřenci budou na jaře v roli přeborových lídrů pro pronásledovatele jako lovná zvěř. „Takový plán jsme si dali už na začátku. Škoda posledního kola (prohra na hřišti posledních Dolních Chabrů – pozn. autora), náskok mohl být větší. Kluci to ale v hlavách zvládnou. Pokud ne,tak nemají ve vyšší soutěži co dělat,“ uzavírá kouč Přední Kopaniny. Spoje chtějí co nejrychlejší jistotu záchrany. Pomůže jim Lukáš Jarolím Rozlosování jarní části přeboru 17. KOLO

9. března: 10.15 Kolovraty – Uhříněves, Podolí – Tempo, 10.30 Dukla JM – Vyšehrad, Královice – Braník, ČAFC – Motorlet B, 14.30 Střešovice – Dolní Chabry, 17.00 Třeboradice – Zličín, 10. března: 10.30 Přední Kopanina – Žižkov B 18. KOLO

16. března: 10.15 Žižkov B – Královice, Braník – Střešovice, Uhříněves – ČAFC, Zličín – Dukla JM, 13.15 Motorlet B – Přední Kopanina, 15.00 Tempo – Kolovraty, Dolní Chabry – Třeboradice, 17. března: 12.30 Vyšehrad – Podolí 19. KOLO

23. března: 10.15 Kolovraty – Podolí, 10.30 Zličín – Vyšehrad, Dukla JM – Dolní Chabry, Třeboradice – Braník, Královice – Motorlet B, ČAFC – Tempo, 15.00 Střešovice – Žižkov B, Přední Kopanina – Uhříněves 20. KOLO

29. března: 10.15 Podolí – ČAFC, Braník – Dukla JM, 10.30 Tempo – Přední Kopanina, Uhříněves – Královice, 12.30 Vyšehrad – Kolovraty, 15.00 Motorlet B – Střešovice, 15.30 Žižkov B – Třeboradice, Dolní Chabry – Zličín Admira má za sebou nepovedenou přípravu. Zlomí se to v jarních mistrácích? 21. KOLO

6. dubna: 10.15 ČAFC – Kolovraty, 10.30 Zličín – Braník, Dukla JM – Žižkov B, Královice – Tempo, 10.45 Třeboradice – Motorlet B, 16.30 Dolní Chabry – Vyšehrad, Střešovice – Uhříněves, Přední Kopanina – Podolí 22. KOLO

12. dubna: 20.00 Žižkov B – Zličín, 13. dubna: 10.15 Vyšehrad – ČAFC, Kolovraty – P. Kopanina, Podolí – Královice, Braník – D. Chabry, 10.30 Uhříněves – Třeboradice, 16.30 Tempo – Střešovice, 14. dubna: 10.15 Motorlet B – Dukla JM 23. KOLO

20. dubna: 10.15 Braník – Vyšehrad, 10.30 Zličín – Motorlet B, Dukla JM – Uhříněves, Královice – Kolovraty, 10.45 Třeboradice – Tempo, 17.00 Dolní Chabry – Žižkov B, Střešovice – Podolí, Přední Kopanina – ČAFC 24. KOLO

27. dubna: 10.15 Vyšehrad – Přední Kopanina, ČAFC – Královice, Kolovraty – Střešovice, Podolí – Třeboradice, Motorlet B – Dolní Chabry, 10.30 Uhříněves – Zličín, 13.30 Žižkov B – Braník, 17.00 Tempo – Dukla JM Bude to náročné, má jasno kouč Motorletu Martin Poustka před startem jara 25. KOLO

4. května: 10.15 Žižkov B – Vyšehrad, Braník – Motorlet B, 10.30 Zličín – Tempo, Dukla JM – Podolí, Královice – Přední Kopanina, 10.45 Třeboradice – Kolovraty, 17.00 Dolní Chabry – Uhříněves, Střešovice – ČAFC 26. KOLO

10. května: 18.00 Motorlet B – Žižkov B, 11. května: 10.15 ČAFC – Třeboradice, Kolovraty – Dukla JM, Podolí – Zličín, 10.30 Uhříněves – Braník, 17.00 Přední Kopanina – Střešovice, Tempo – Dolní Chabry, 12. května: 17.00 Vyšehrad – Královice 27. KOLO

18. května: 10.15 Braník – Tempo, 10.30 Zličín – Kolovraty, Dukla JM – ČAFC, 10.45 Třeboradice – Přední Kopanina, 13.15 Motorlet B – Vyšehrad, 13.30 Žižkov B – Uhříněves, 17.00 Dolní Chabry – Podolí, Střešovice – Královice 28. KOLO

25. května: 10.15 Vyšehrad – Střešovice, ČAFC – Zličín, Kolovraty – Dolní Chabry, Podolí – Braník, 10.30 Královice – Třeboradice, Přední Kopanina – Dukla JM, Uhříněves – Motorlet B, 17.00 Tempo – Žižkov B Vltavín má co napravovat. Nahoru mu má pomoct kvalitní týmový výkon, míní kouč 29. KOLO

1. června: 10.15 Žižkov B – Podolí, Kolovraty – Braník, 10.30 Uhříněves – Vyšehrad, Zličín – Přední Kopanina, Dukla JM – Královice, 10.45 Třeboradice – Střešovice, 13.15 Motorlet B – Tempo, 17.00 Dolní Chabry – ČAFC 30. KOLO

8. června: 10.30 Třeboradice – Vyšehrad, Střešovice – Dukla JM, Královice – Zličín, Přední Kopanina – Dolní Chabry, ČAFC – Braník, Kolovraty – Žižkov B, Podolí – Motorlet B, Tempo – Uhříněves 16. KOLO

15. června: 10.30 Vyšehrad – Tempo, Uhříněves – Podolí, Motorlet B – Kolovraty, Žižkov B – ČAFC, Braník – P. Kopanina, D. Chabry – Královice, Zličín – Střešovice, Dukla – Třeboradice

