„Myslím, že zápas v náš neprospěch rozhodlo, že jsme nedokázali vstřelit branku v prvním poločase z šancí i z pokutového kopu. Bylo vidět, že to s týmem zatřáslo a do sedmdesáté minuty jsme neexistovali. Kopanina hrála chytře, měla ve druhé půli šance,“ komentoval šlágr trenér Dukly Josef Světlík.

„Pomohlo nám vyloučení soupeře, uměle jsme se dostali v posledních patnácti minutách do pseudo tlaku, ale ani z něj jsme si nedokázali vytvořit větší herní převahu a víc gólových šancí kromě jednoho brejku, který jsme nedokázali vyřešit. Pak nás potrestal faktor Urban, kdy si v poslední minutě našel míč ve vápně a důrazem a chytrostí utkání rozhodl,“ dodal.

Na kopaninské straně pochopitelně vládlo bujaré veselí. „Potvrdilo se, že jde o šlágr kola, kdy hraje druhý s třetím. Mělo to nasazení, úroveň, souboje, rychlost, agresivitu. Emoce byly na lavičkách, na hřišti i v hledišti. Myslím, že to nebylo zákeřné, ale hodně důrazné. Samozřejmě konec dobrý, všechno dobré. Vím, že soupeř měl taky šance, tu největší v podobě penalty, i tak jsem přesvědčený o tom, že jsme šancí měli víc a troufám si tvrdit, že jsme také měli kopat penaltu. Plus kluci říkali, že jedna naše střela byla za čárou,“ řekl kouč vítězů Daniel Vott.

„Pochvalu si zaslouží všichni. Naším cílem, a už to říkám dva roky, je doplňovat mužstvo mladými kluky, což se nám úspěšně daří. Kluci, co nehrají stabilně, chodí i za béčko. I tam je vidět ohromné zlepšení oproti loňsku. Věřím, že jsou schopní se posunout, ať už s Kopaninou, nebo jinde, do vyšší soutěže, kterou by si zasloužili,“ pokračoval.

Gól v poslední minutě rozhodl zápas i na jiném přeborovém hřišti. Také ho inkasovali domácí, ale byl pro ně obzvlášť hořký, jelikož si ho vstřelili sami. Zličín „vlastňákem“ na svém trávníku podlehl Čafce 1:2.

„Soupeř byl bojovný a o výsledek se chtěl rvát. V poslední minutě po naší hrubce a vlastním gólu prohrajeme. Hosté chtěli více než my, a proto zaslouženě vyhráli,“ nehledal výmluvy zličínský trenér Zdeněk Kudela. „Stálo při nás fotbalové štěstí,“ usmíval se jeho protějšek Pavel Novotný.

Výsledky 13. kola

Hostivař – Vyšehrad 3:0 (13. Penc, 45. Kronovetr, 65. Šticha)

Radotín – Královice 1:0 (12. Suchan)

Dukla Jižní Město – Přední Kopanina 0:1 (91. Urban)

Zličín – ČAFC 1:2 (15. Kohout – 37. Dmytrenko, 90+1. vl. Žák)

Spoje – Kolovraty 3:0 (51. Košút, 71. Horskii, 88. z pen. Ladra)

Braník – Podolí 3:0 (44. Vybíral, 45+2. z pen. Vybíral, 88. Vybíral)

Žižkov B – Tempo 2:5 (12. Štrombach, 86. z pen. Barratt – 34. Klouček, 40. Pytlíček, 52. Babický, 70. Sedlář, 75. z pen. Plíšek)

Motorlet B – Uhříněves 0:1 (80. Mazanec)