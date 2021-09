Dál už to nejde, říkal si trenér fotbalistů Třeboradic Viktor Pařízek už po minulém kole. Nechal se ještě přemluvit, ale po výprasku 4:9 od vedoucí Dukly bylo jasno: „Končím,“ oznámil. Třeboradický tým decimuje marodka od začátku sezony a nelepší se to. Výsledkem toho je 40 obdržených gólů v deseti zápasech a pouhé čtyři body v tabulce.

V minulém kole dostal třeboradický trenér Viktor Pařízek červenou kartu za kritiku rozhodčího, po víkendové vysoké prohře 4:9 s Duklou Jižní Město na lavičce favorizovaného, ale na podzim hodně se trápícího celku, sám skončil. | Foto: PFS

„Vedení jsem po utkání oznámil, že končím,“ oznámil Pařízek po nešťastném víkendovém utkání. „Samozřejmě vnímám, že situace je složitá, máme hodně zraněných hráčů. Třeba před tímhle zápasem vypadli tři kluci, s nimiž jsem počítal do základní sestavy, další dva odstoupili v poločase. Věděli jsme, že k nám přijede hodně kvalitní soupeř, tak jsme se chtěli soustředit hlavně na pozornou defenzivu. Jenže místo toho to v patnácté minutě bylo 0:3. To jasně určilo vývoj zápasu, Dukla už ho měla pod kontrolou,“ doplnil.