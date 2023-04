Během podzimu na sestup, v dosavadním průběhu jara ještě neporažení s bilancí jedné remízy a pěti výher v řadě. Štikou přeborových odvet jsou fotbalisté béčka Motorletu. Ti neporážejí pouze soupeře ze středu nebo spodní poloviny tabulky. Na jaře už dokázali porazit druhou Přední Kopaninu a teď o víkendu si poradili i s třetí Duklou Jižní Město (2:0).

Vyšehrad zůstává v přeboru po domácí prohře 0:1 s ČAFC stále poslední. | Foto: PFS

"Jsem hodně spokojen s tím, že jsme tak kvalitní mužstvo, jako je Dukla, udrželi na nule. Měla spoustu příležitostí, ale naše obrana v čele s brankářem vše zvládla," pochvaloval si kouč Motorletu B Václav Socher.

"Do utkání jsme šli tentokrát obezřetněji, protože soupeř má fotbalovou kvalitu a nám nemohl pomoci nikdo z áčka. Dokonce jsme do útoku nasadili Siliho, který je jinak obránce a dokázal vstřelit úvodní branku. V zápase měl ještě další příležitosti, ale tam se již ukázalo, že není profesí útočníkem. Druhou branku jsme přidali z penalty. Dukla to potom ještě více otevřela a nám se naskytlo několik možností vedení navýšit, ale bohužel jsme již nic neproměnili," dodal.

Gól do šatny, penalta a skvělý brankář, označil trenér Dukly Josef Světlík tři hlavní důvody prohry. "První poločas se odehrál ve slušném tempu a nasazení, ale bohužel jsme dostali gól do šatny. Ve druhém poločase jsme vyrobili zbytečnou penaltu, a to nás stálo zápas. Naše šance jsme nedokázali proměnit buď naší nepřesností, nebo výbornými zákroky gólmana domácích," poznamenal.

Podívejte se: Béčko Bohemky přišlo o první místo v Domažlicích. Ty nyní vedou

Z první jarní výhry se po dvou remízách a třech porážkách radují na Kavčích Horách. Podolí totiž doma dokázalo udolat Královice 3:1.

"Myslím si, že na začátku jsme pod tíhou důležitosti nehráli dobře. Na hráčích byla znát nervozita. Vytáhl nás z toho první gól, po kterém se hra vyrovnala, a navíc jsme po brejku přidali do přestávky druhou branku. Krásná třetí byla pojistkou na naše důležité vítězství, i když po jejím vstřelení jsme trochu polevili v koncentrovanosti, ale naštěstí nás soupeř potrestal jen jedenkrát a výsledek jen zkorigoval," ulevil si podolský kouč Petr Majer.

Královicím se na jaře vůbec nedaří a po této prohře jsou už třetí od konce. "Přijeli jsme na Podolí s cílem neprohrát, ale to se nám bohužel nepodařilo. Soupeř si zkušeně počkal na své příležitosti, kterých se dočkal a gólově z nich udeřil. Nám nezbývá nic jiného, než se dobře připravit na další zápas doma proti Kolovratům, protože v každém kole již hrajeme o důležité body," mínil hrající královický kouč Jakub Pospíšil.

Sedm gólů ve Vlašimi! Dukla ztratila vedení o tři góly, nakonec ji spasil Šebrle

Konec tabulky stále patří Radotínu a Vyšehradu. Prvně jmenovaný tým bral alespoň bod za bezbrankovou remízu v Uhříněvsi, Vyšehradští padli doma s Čafkou 0:1.

"Soupeře nepustíme do vážnější šance a přesto s ním doma prohrajeme 0:1," kroutil hlavou vyšehradský kouč Jaroslav Klíma. "Katastrofou je pro nás i fakt, že jsme kvůli zranění přišli o další dva hráče základní sestavy. Ve druhé půli jsme si také ještě vytvořili nějaké ty možnosti a navzdory tomu, že se nám nepodařilo ani vyrovnat, musím kluky pochválit za jejich výkon. Chybí nám teď už osm nebo devět hráčů z původní jedenáctky, hrají místo nich většinou dorostenci, ale nezbývá nám, než bojovat a prát se o body dál," dodal.