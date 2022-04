„Podali jsme nejlepší výkon,“ těšilo třeboradického kouče Jana Nováka. „Věřím, že nás tahle výhra nakopne. Chceme hlavně hrát, abychom měli radost. A jak to bude se záchranou, to uvidíme. Trenéři soupeřů nás často chválí, jenže když neděláte body, tak to bolí, protože nehrajeme špatně. Smolně jsme prohráli s Kolovraty, i s Podolím jsme to mohli dotlačit – teď by to bylo úplně něco jiného,“ dodal.