Na čele tabulky trůní díky lepšímu skóre Dukla. Ta vyhrála náročnou bitvu v Královicích 5:2, hattrickem se blýskl Kotlík.

„My jsme věděli v jakém rozpoložení se Královice nalézají a byly dva scénáře. Buď, že budou snadno k poražení, a nebo to bude houževnatýa důrazný soupeř. Potvrdila se varianta B. My jsme užv páté minutě věděli, že nás bude zápas hodně bolet,“ přiznal trenér lídrů přeboru Josef Světlík.

Také Újezd z Prahy 4 nastoupil proti houževnatému soupeři, třetím Kolovratům. A na své umělce je přetlačil 3:2.

„Začátek zápasu jsme trošičku prospali a inkasovali jsme z penalty gól. Podařilo se nám do poločasu srovnat. O přestávce jsme udělali jednu změnu, která se ukázala jako rozhodující, protože hned po krásné akci jsme dali vedoucí gól. Pak jsme to pojistili třetím gólem. V závěru jsme si to zkomplikovali, jak už je naším zvykem,“ řekl k utkání kouč Karel Jeřábek.

Zdálo se, že Třeboradice jsou na vzestupu, ale po tomto kole je vše jinak. Podolí si na dvanácté příčce navýšili náskok po výhře nad Uhelnými sklady a zmiňovaný třeboradický tým padl na hřišti vyšehradského béčka 1:3.

„Nastoupili jsme k utkání jako na pouťák a v prvním poločase nepředvedli nic, prospali jsme ho. Sami jsme přihráli domácím na dva góly. Až po prostřídání jsme ožili, začali hrát fotbal a ve druhé půli si vytvořili pět až šest vyložených šancí. Jenomže jsme je neproměňovali a naopak sami inkasovali potřetí. Nemůžeme vyhrát, pokud hrajeme jen poločasa i v něm neproměníme tolik šancí, „postěžoval si trenér Radomil Klouček.