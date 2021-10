Admira vedla po trefě Horvátha, ale ještě do poločasu otočily výsledek dvě trefy kanonýra Kotlíka. Nejlepší střelec přeboru má na svém kontě už třináct přesných tref.

„Když šel soupeř do vedení, tak ve mně nehrklo. Věděl jsem, že když dostaneme gól, tak je to po nějakém našem vypnutí a tohle byl takový náš typický black out. Věděli jsme, co bude hrát Admira a co chceme hrát my. Kluci to do puntíku splnili,“ vracel se k utkání trenér Dukly Josef Světlík.

Jeho svěřenci dvacet minut po změně stran odskočili do dvoubrankového náskoku, ale prakticky hned po rozehrávce inkasovali.„Naše mužstvo má obrovský morál a porážíme se jen tehdy, pokud jsme na obláčcích a nekoncentrujeme se. To byl i případ, kdy Admira po našem třetím gólu rychle snížila. Byli jsme nachystaní, že to bude bolet, bolelo to, ale kluky ta poctivost tentokrát odměnila,“ těšilo Světlíka.

Trenéra Admiry Pavla Gregora prohra pochopitelně mrzela. „Bohužel utkání rozhodly individuální chyby a schopnosti útočných hráčů Dukly. Vedli jsme 1:0 a myslel jsem si, že nás to nasměruje k dobrému výsledku, i ve druhém poločase jsem věřil, že zápas otočíme, protože kondice samozřejmě hraje pro nás. Závěr byl z naší strany hektický, soupeř to uhrál velmi dobře,“ poznamenal.

Čelo tabulky je tedy následující: 1. Dukla 28 bodů, 2. Újezd P4 26 bodů, 3. Admira B 23 bodů.

„Soupeř nám v tabulce odskočil, ale jsme teprve ve třetině soutěže,“ uklidňoval Gregor.

Divoká záchranářská bitva

Hodně důležitý zápas se odehrál i na úplně opačném pólu tabulky. Třeboradice doma hostily Uhelné sklady a oběma týmům velela povinnost bezpodmínečně vyhrát. Povedlo se to domácím, a to stejným výsledkem, jako byl šlágr o čelo tabulky – 3:2.

„Uhelky“ dvakrát vedly, ale Třeboradice dokázaly vždy rychle srovnat. Rozhodující moment přinesla 63. minuta, kdy proměnil penaltu Viktorin. Obě strany na to měly diametrálně odlišný názor. „Jasná penalta,“ měl jasno vedoucí domácího mužstva Radomil Klouček. „Katastrofální výkon rozhodčího, červená karta nesmyslná, penalta, za stavu 3:2 nás vůbec nepustil do hry,“ hřímal kouč hostů a bývalá třeboradická opora Zdeněk Šenkeřík.

Ten byl z konečného výsledku hodně rozčarovaný. „Nevím, kdo ty rozhodčí posílá, kdo to školí. Mně nevadí, že to neumí, ale že se mi směje do obličeje. Jsem upřímně zklamaný, ale my jsme mu k tomu dali šanci, aby si z nás udělal trhací kalendář. My jsme tam měli ve druhé půli pár slibných příležitostí, dvakrát jsme byli v zápase, ale zase jsme tam nějaké věci nedotáhli. Takže bohužel máme nula,“ neskrýval rozhořčení. Slušně napsáno…

Uhelné sklady tak mají na kontě pouze tři body, stejně jako Vyšehrad B. Ještě o bod hůře je na tom poslední Újezd nad Lesy. Na začátku druhé třetiny soutěže je jasné, že tyto celky musí zabrat. Což platí i o Třeboradicích, které díky výhře odskočily „Uhelkám“ o čtyři body. Poslední čtyřka (čtyři týmy na konci sezony sestoupí) ale celkově hodně ztrácí.