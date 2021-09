„Tohle utkání se nám vůbec nevydařilo. Soupeř byl jasně lepší, a to ve všech směrech,“ nehledal výmluvy trenér party z Jižního Města Josef Světlík.

Jeho svěřenci vedli, ale domácí mladíci odcházeli do šaten s vedením 3:2. Rozhodl úvod druhé půle. Mezi 46. a 62. minutou padly do dukelské sítě čtyři góly a debakl byl na světě. „Po tom, co jsme předvedli, zejména ve druhém poločase, jsme si takovou facku zasloužili,“ dodal.

Tým Královic se do čela tabulky dostal díky výhře 4:0 na hřišti Újezdu nad Lesy. Polovinu gólů vstřelil hrající trenér Josef Marek.

„Poslouchá se to hezky, že jsme lídr tabulky, ale když to bude na konci, tak to bude hezčí, teď to ještě nic neznamená,“ brzdí optimismus.

„Věděli jsme o tom, že můžeme jít do čela, když jsme šli do tohoto zápasu, tak jsme chtěli, aby to takhle bylo. Abych řekl pravdu, tak to byla jednoznačná záležitost. Vítězství je zasloužené, možná to mělo být větším rozdílem,“ poznamenal.

Stejně bodů jako druhá Dukla má třetí Admira B. Ta doma porazila nebezpečného soupeře z Přední Kopaniny.

„S vítězstvím nad Kopaninou jsem velmi spokojený. Potvrdila u nás dobrou formu, hraje líbivý fotbal, v letošním ročníku přidala i na atletičnosti. Vítězství jsme vydřeli a klukům děkuju,“ těšilo trenéra Pavla Gregora.

Na druhé straně bylo pochopitelné zklamání. „Myslím si, že jsme si prohrát nezasloužili. Byl to spíš remízový zápas, mohlo to dopadnout na obě strany. Za stavu 1:1 byl Vojta Ptáček sám před gólmanem a dal vedle, za minutu jsme dostali rozhodující gól,“ mrzelo kopaninského kouče Daniela Votta.

Celkově sedmé kolo přeboru uzavře středeční dohrávka. Uhelné sklady budou bojovat o své první body s Vyšehradem B.

Výsledky 6. kola (7. hraného)

Újezd P4 – Zličín 1:0 (14. z pen. Běhounek)

Žižkov B – Dukla Jižní Město 7:2 (15. Zeman, 22. Petrlák, 38. Zeman, 46. Minárčin, 53. Petrlák, 56. vl. Čermák, 62. Urbanec – 12. Kotlík, 34. Brabenec)

Motorlet B – Radotín 3:1 (15. Nátr, 17. Vacek, 63. Bitto – 16. Kulíšek)

Třeboradice – Hostivař 1:4 (80. Hruška – 53. Černý, 73. z pen. Turek, 86. Kronovetr, 89. Kronovetr)

Újezd nad Lesy – Královice 0:4 (9. Marek, 36. Staněk, 65. Kučera, 82. Marek)

Admira B – Přední Kopanina 2:1 (19. Konejl, 68. Horváth – 42. Krejčí)

Kolovraty – Podolí 4:3 (32. Holík, 42. Gračko, 66. Holík, 83. Böhm – 4. Brezina, 29. Podobský, 62. z pen. Rosendorf)

Uhelné sklady – Vyšehrad B odloženo na 8. září