/FOTOGALERIE/ Před sezonou se tvrdilo, že letošní sezona fotbalového přeboru Prahy bude mnohem vyrovnanější než ta minulá. To může dokazovati fakt, že po druhém kolu není v šestnáctičlenném pelotonu nikdo, kdo by se mohl pochlubit stoprocentní bilancí. Kdo bodoval v prvním kole, neuspěl tentokrát. A naopak. S výjimkou Dukly Jižní Město, která po prohře 4:5 dostala ještě o gól víc na Vyšehradě, kde padla 0:6.

V druhém kole přeboru hostilo béčko Motorletu na domácím trávníku tým ČAFC. Body se dělily po remíze 1:1. | Foto: Deník/Michal Káva

„Zcela jednoznačně zasloužené vítězství domácích. Vyrovnaným soupeřem jsme jim byli ještě v prvním poločase. Druhý byl z naší strany faulem na fotbal,“ přiznal kouč Dukly Josef Světlík.

„Rozdílovým faktorem bylo to, že zatímco my jsme dokázali trefovat prostor mezi třemi tyčemi, Dukla mířila prakticky pokaždé vedle. V prvním poločase jsme ale ještě neměli nic jistého, protože za stavu 1:0 měl soupeř určitě tak dvě vyložené šance, to ale i my. Na začátku druhé půle jsme přidali druhý i třetí gól, a tím už bylo o majiteli tří bodů rozhodnuto,“ doplnil jej vyšehradský kouč Jaroslav Klíma.

Právě „Šemíci“ z Vyšehradu jsou díky lepšímu skóre na čele přeborové tabulky. Čtyři body má ale na kontě hned šestice týmů.

Kromě zmiňovaného debaklu 6:0 bylo sedm ostatních zápasů mnohem vyrovnanějších. Třikrát se totiž zrodila remíza a čtyřikrát vyhrál jeden ze soupeřů nejtěsnějším rozdílem.

Zajímavý zápas sliboval souboj Žižkova B s Přední Kopaninou. Prvně jmenovaný tým v úvodním kole vyhrál na Čafce a druhý naopak doma překvapivě prohrál s Braníkem. Výhru 3:2 slavila Kopanina.

„Strašně těžké utkání, protože jsme potřebovali napravit zaváhání z úvodního kola. Domácí tým oproti loňské sezoně udělal velký pokrok a bude letos patřit svou kvalitou hodně vysoko. Jsme rádi, že jsme ve druhém poločase, i přes snížení domácích, dokázali své vítězství pohlídat a odvézt si nesmírně cenné vítězství. Tři body bereme a už se těšíme na domácí zápas proti další rezervě, tentokrát Motorletu,“ pochvaloval si kouč Kopaniny Daniel Vott.

Dvakrát rozhodoval gólv poslední minutě. Tímto způsobem Tempo porazilo Podolí a Uhříněves pak v místním derby Kolovraty. V závěru to padalo i jinde, až ve čtvrté minutě nastavení dokázaly Dolní Chabry vybojovat remízu 2:2 se Střešovicemi.

Pro Chabry to byl první bod po postupu do přeboru. A to se pro ně zápas vůbec nevyvíjel dobře, po půl hodině totiž prohrávaly 0:2.

„Domácí premiéra v přeboru byla za mě super, i když jsme tedy nevyhráli. Po minulém týdnu v Královicích jsme si dost věcí řekli. Tam se nám to nepovedlo, nevím, jestli tam byla nervozita. Bylo to rychlejší, důraznější,“ vyprávěl kouč Tomáš Vajnar.

Ten zápas nedokoučoval, protože v 71. minutě dostal červenou kartu za urážky rozhodčího. „Vtipné je, že jsem se byl podívat na zápas ve Zličíně, tam kolega, trenér Třeboradic Jan Novák, taky dostal červenou. Takže příště Třeboradice – Chabry bude zápas bez trenérů, když to odlehčím. Bude mě to stát pět set korun a ještě pět set za narozeniny, co jsem měl den před zápasem. Ale kluci mi dali dárek, tím jak se rvali o vyrovnání,“ dodal Vajnar s úsměvem.

A bude to přesně tak, jak říká. V příštím kole se utkají dva týmy bez hlavních trenérů, kteří budou muset stát jen mezi lidmi na tribunách. Také třeboradický kouč dostal červenou za urážky sudího.