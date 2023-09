Až na osmý pokus se podařilo fotbalistům Dolních Chaber užít si přeborové vítězství. Uspěli na hřišti žižkovské rezervy 3:2. Po výhře s Třeboradicemi je stále první Tempo, které má tři body náskok před trojicí Kopanina, Zličín, Střešovice.

Fotbalisté Dolních Chaber porazili Žižkov B 3:2. | Foto: PFS

"Konečně tři body," těšilo po zápase kouče Dolních Chaber Dominik Janda. "V prvním poločase se nám povedlo vstřelit tři hezké branky po povedených střelách. Viktorka dokázala dvakrát na naše vedení reagovat, na to třetí již ne. Předvedli jsme organizovaný týmový výkon," pokračoval.

Pro Žižkov B to byla hodně překvapivá ztráta. "Zápas blbec, soupeř vytěžil z minima maximum a naše ofenziva se přibývajícím časem dostávala do čím dál tím větší křeče. Z výsledku zápasu jsem strašně zklamaný. Klukům nemůžeme vytknout nasazení, ale bohužel nás neustále sráží chování hráčů v defenzivní činnosti. To, co klukům prošlo v U19, už v dospělém fotbale prostě neprojde. Jsme za to strašně biti," řekl k utkání trenér Jiří Brunclík, který měl k dispozici i útočníka druholigového A týmu Jiřího Sodomu.

"Poslední čtvrtinu utkání měla Viktorka optickou převahu, díky její dobré fyzické připravenosti a mladému kádru. Zodpovědně jsme to odbránili a klid nám dodal na konci utkání i brankář Provazník, který sbíral dlouhé míče na útočníka Sodomu. Příští týden budeme chtít potvrdit první výhru na domácím hřišti," dodal chaberský trenér.

Díky úspěchu jeho týmu kleslo na poslední přeborovou příčku Podolí. To je tak už jediným celkem bez vítězství. "Strašně nás sráží naše koncovka, v poli výkon není špatný, ale schází nám vstřelené branky," hledá příčiny nezdaru trenér Petr Majer.

Tempo porazilo nebezpečné Třeboradice, i když kouč Petr Vanko měl problémy s velkou marodkou. "V týdnu se nám kabinou prohnal covid s nějakou virózou a dávali jsme dohromady zdravé hráče do tréninku a poháru velmi těžce. Naštěstí se někteří stihli uzdravit a bylo nás dost, podepsalo se to ale na vstupu do utkání, kdy nám to vůbec neběhalo," poznamenal.