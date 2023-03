S osmibodovou ztrátou na vedoucí Spoje šli do druhé části pražského přeboru fotbalisté Přední Kopaniny. Ti na úvod jarních odvet remizovali na střešovické umělce s béčkem Žižkova 4:4 a ztráta je nyní o dva body větší. U letiště ale ví, že mají posilněný kvalitní tým. "Náš cíl je udržet se na druhém místě a věřit, že třeba přijde nějaká administrativní šance na postup," říká odhodlaně trenér Daniel Vott, který ví, že jejich největšími konkurenty budou týmy Dukly Jižní Město a Tempa.

Fotbalisté Přední Kopaniny odstartovali jarní část přeboru divokou remízou 4:4 s béčkem žižkovské Viktorky. | Foto: PFS

Trenére, jaká byla zima na Kopanině?

Dobrá. (usmívá se) Všechno probíhalo v pohodě a fungovalo dobře.

Během přestávky skončil pouze Zábranský, naopak přišli Hájek (Hostouň), Matěja (Tochovice, Dominik Vott (Příbram) a Kulhavý (Velvary). Vidíte váš tým jako silnější?

Měl by být silnější. Přišli kluci, co by nám měli pomoct. Rozšířili nám kádr, narostla konkurence. Určitě bychom silnější měli být.

Jak vás prověřily zimní zápasy?

Určitě dobře. Měli jsme čtyři divizní soupeře a zápasy víceméně zvládli podle představ. Až na výpadek s dorostem Dukly, ale to bylo ovlivněné velkou marodkou, hráči měli dovolené. Jinak jsem byl s přípravou v zápasech i v tréninku spokojený.

Jarní přeborové odvety jste začali divokou remízou s Žižkovem B. Jak vnímáte zápas, kdy jste prohrávali už 0:2, ale zároveň také vedli 4:2?

Daniel Vott, trenér FC Přední Kopanina.Zdroj: PFSViktorka nás překvapila, hrála jinak, než jsem předpokládal. Proti béčkům to je často o aktivním fotbalu, presinku, ale Jirka Novotný na nás připravil hluboký blok. Nepovedlo se nám rozestavění, počítali jsme s něčím jiným. Měli jsme celý první poločas tlak, drželi míč, ale nebyli schopní se prosadit, chyběla nám myšlenka v poslední třetině hřiště. Neproměnili jsme šance, z dvou brejků a po našich chybách jsme pak dostali dva góly. O půli jsme prostřídali, řekli si, jak hrát jinak a za dvacet minut jsme dali čtyři góly.

V tu dobu jste si asi nemyslel, že by to mělo dopadnout špatně…

Měli jsme další šance a mohli náskok pojistit. Místo toho jsme je vrátili do hry přímákem, který v mých očích neměl být. Ne že by to nebyl faul, ale měli jsme tu situaci vyřešit jinak. Jsme v přečíslení a najednou je z toho přímák z hranice vápna. Viktorku jsme tím dostali na koně, ale vypracovali si další dvě tři šance, jenže jsme je zase neproměnili a v poslední minutě přišel trest. Nepochopitelné… dlouhý odkop, pět na jednoho a místo toho, aby to kluci vyřešili konstruktivně, v klidu a balon odvrátili, dostali jsme gól. V zápase jsme byli potrestáni za vlastní chyby.

Odstup na vedoucí Spoje je už desetibodový. Berete to tak, že pro vás je nejvyšší metou druhé místo?

Pravděpodobně ano. Když to ještě bylo o osm, tak jsem tomu věřil. To jsou tři prohry a vzájemný zápas, teď je to složitější. Náš cíl je udržet se na druhém místě a věřit, že třeba přijde nějaká administrativní šance na postup. Přebor je náročná soutěž, není o tom že lepší musí vyhrát. Herně jsme na tom byli v prvním zápase dobře, ale srazily nás individuální chyby. Dali jsme čtyři góly, ale mohlo by jich být osm. Hloupostí jsme ztratili dva body.

Nahoře s vámi je Dukla a Tempo, další týmy už mají odstup. Dá se očekávat, že právě tahle vaše trojka si to o druhé místo rozdá?

Když nebudu brát Spoje, tak myslím, že tahle trojka bude mít odstup. Pak se vytvoří silný střed čtyř pěti mančaftů a zbytek bude hrát o sestup.

Jaký očekáváte jarní průběh přeboru?

Budou překvapivé výsledky. Vedle naší remízy s Žižkovem B porazil Radotín Zličín, Kolovraty doma prohrály s Uhříněvsí. To naznačuje, že mančafty zezdola nebudou mít velký odstup. Béčka se budou, hlavně doma, posilovat a hodně tím zamíchají. O překvapení nebude nouze. Nemyslím si, že někdo projde soutěží bez ztráty kytičky.

