Fotbalisté Dukly Jižní Město se v přeboru nikdy netajili těmi úpně nejvyššími ambicemi. Díky jízdě vedoucích Spojů, které sedm kol před koncem vedou tabulku o patnáct bodů, měli v plánu vyhrát pražský pohár. Vypadli ale po penaltách s Radotínem, před nimi už je poslední výzva - zkusit zabojovat o druhou příčku. O víkendu zvládli přímý souboj s Tempem o tu třetí - výhru 1:0 trefil kanonýr Kotlík v první minutě nastavení. A protože Přední Kopanina prohrála na hřišti posledního Vyšehradu, ztrácí na ni Dukla aktuálně jen tři body.

Fotbalisté Dukly Jižní Město vyhráli šlágr na Tempu 1:0 gólem Kotlíka v nastavení. | Foto: PFS

"Věděli jsme o důležitosti utkání a kvalitě domácího celku. Moc se nám nedařilo realizovat naše plány do utkání a šance byly hlavně na straně domácích, podržel nás brankář Bašta. Ani začátek druhého poločasu nepřinesl významnou změnu, ale až po prostřídání a přeskupení rozestavení si troufnu říct, že jsme byli lepší. Bylo jasné, že utkání rozhodne jedna branka, a to se podařilo v samém závěru nám, takže si z Tempa odvážíme cenné vítězství. Nezbývá nám, než dále pokračovat v práci a uvidíme, kam to až může dojít," řekl k prestižnímu utkání kouč Dukly Josef Světlík.

Domácí byl smutní. Věděli, že na výhru měli. "Těžko klukům něco vyčíst, tedy kromě vstřelení branky a proměnění šancí. Výsledek je pro nás velmi krutý. Při vší úctě k soupeři, který má výborný tým, bych byl nespokojený i s remízou. Neříkám, že Dukla neměla šance, v každém poločase jednu příležitost měli, ale jinak jsme byli po většinu času lepším týmem a vyložených šancí jsme měli více. Bohužel jsme neměli potřebnou kvalitu v zakončení a možná i trošku štěstí. Fotbal se hraje na góly, ne na kdyby, takže musíme zamakat na tom, abychom příště vyhráli," poznamenal trenér Tempa Petr Vanko.

Všechny překvapila zmiňovaná prohra druhé Kopaniny na hřišti posledního Vyšehradu 1:2. Hosté rychle vedli, ale v závěru první půle dvakrát inkasovali. "Pro nás obrovské zklamání, protože zápas jsme měli rozhodnout už v jeho úvodních dvaceti minutách. Třikrát jsme šli sami na bránu, takže místo jednoho gólu jsme měli dát tři a možná by pak už bylo po zápase," rozčiloval se kouč Kopaniny Daniel Vott.

Na straně domácích panovala pochopitelná radost, na jaře vyhráli teprve podruhé. "Velkou zásluhu na vítězství má především náš gólman Lukáš Lisa, který předvedl famózní výkon a zlikvidoval nejméně šest vyložených šancí soupeře. Měli jsme prostě tentokrát velké štěstí, a jsou to pro nás nabíjející tři body, abychom se ještě pokusili něco udělat se situací na chvostu tabulky," těšilo kouče Jaroslava Klímu.

Dařilo se i předposlednímu Radotínu, který si také připsal tři body. Na hřišti Podolí prohrával ještě v 83. minutě 0:1, ale třemi góly rozhodl o své výhře 3:1! Zápas byl hodně divoký, rozhodčí musel hned třikrát sahat pro červenou kartu - dvakrát pro domácí (49. a 62. minuta) a jednou pro hosty (77.).Radotínský kouč Richard Valoušek byl za tři body jistě rád, ale vývoj zápasu nesl těžce. "Měli jsme zápas rozhodnout do druhé červené karty, kdy jsme měli tři stoprocentní šance. Pak už to byla válka, která měla daleko k fair-play a respektu jeden ke druhému. A nezáleží ani tolik, kdo je za to nejvíce zodpovědný. Toto utkání prohráli úplně všichni," konstatoval.

