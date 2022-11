Na straně hostů bylo podstatně více emocí. „Nemá cenu ani řešit penaltu. My jdeme v první půli dvakrát sami na bránu a pan Stěhule se rozhodne, že nás tam nepustí, pan Tvrz se rozhodne, že nás zařízne. K tomu není co dodat, byl to od rozhodčích totálně zprasený zápas. Už mě to nebaví, to je každý týden odmávaný proti nám všechno možný. Budeme mlčet a čekat, že jednou nás tam prostě pustí…“ rozčiloval se trenér Tempa Petr Vanko pro web PFS.

„Šancí jsme měli více než domácí, prohráli jsme ale 0:4, mám červenou kartu, dostanu trest. Takže to dopadlo tak, jak mělo. Od první půle to byl tak zkažený zápas, už bylo úplně jedno, co se ve druhé dělo. Když se mi pan Stěhule o půli vysmívá, když jde do kabiny, tak takhle by to přesně mělo vypadat…“ dodal k rozhodčím.

Spoje ovšem viděly výsledek zápasu 4:0 opačně. „Je spravedlivý, v podstatě pořád jsme drželi míč a útočili,“ poznamenal Leggeri.

Na opačném pólu tabulky pokračuje vzedmutí se Žižkova B, vyhrál potřetí za sebou, když porazilo rezervu Motorletu 1:2. Nejvíce gólů padlo v Radotíně, kde domácí podlehli ČAFC 4:6.

Výsledky 11. kola přeboru

Královice – Vyšehrad 3:4 (21. a 44. z pen. Svoboda, 88. Krivosheev – 3. Krčmář, 24. Nechepurenko, 42. Lískovec, 71. Šrejber)

Hostivař – Přední Kopanina 3:0 (17. a 83. Kadlčík, 44. Muchak)

Radotín – ČAFC 4:6 (2. Císařovský, 9. Suchan, 38. a 59. z pen. Doležal – 7. a 25. Peake, 11. a 71. Peričevič, 17. a 76. Štěpánek)

Dukla Jižní Město – Kolovraty 0:2 (41. Hladký, 71. z pen. Kuchta)

Zličín – Podolí 0:2 (5. z pen. Němeček, 44. Šídlo)

Spoje – Tempo 4:0 (35. z pen. a 54. Košút, 65. Ladra, 90+1. Yanakov)

Braník – Uhříněves 0:0

Žižkov B – Motorlet B 2:1 (5. Pek, 63. Buneš – 35. Blažek)