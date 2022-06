Soupeři z Podolí favorita pořádně potrápili a dokonce se v zápase ujali vedení 1:0. V ten moment by Újezd skončil druhý. Těsně před odchodem do šaten ale srovnal a po přestávce už gól nepadl.

FOTO: Rozhodnuto! Pražskými šampiony jsou hráči Újezdu

„Myslím, že divákům se to muselo líbit. Nasazení bylo v tom úmorném vedru velké. Tempo zápasu bylo dobré, souboje byly. Újezd měl o co hrát, nemohl si dovolit tady prohrát. My jsme jim to chtěli ztížit, což se povedlo, dostali jsme soupeře pod tlak. Musím kluky pochválit za výkon. Byla to velmi dobrá rozlučka se sezonou, gratuluji Újezdu k postupu, ať si zkusí divizi,“ řekl podolský kouč Petr Majer.

Za posledních 12 sezon (minulé dvě se kvůli covidu nedohrály) využil vítěz přeboru možnost postupu do divize jen třikrát, naposledy Přední Kopanina v roce 2016. Od té doby nikdo. Újezd si ale v pořadí čtvrtou nejvyšší soutěž zkusí.

„Posily už se řeší, na tom děláme. Určitě chceme pět lidí přivést a trochu změnit herní styl,“ má jasno trenér Jeřábek.

Jsem rád, že jsem týmu pomohl zrovna v takovém zápase, těšilo střelce Toulu

Nepovedenou sezonu naopak podtrhli fotbalisté Třeboradic, přeboroví šampioni z roku 2018. Prohráli totiž na hřišti posledního Újezdu nad Lesy 1:2, pro ten naopak šlo o druhou výhru v ročníku. "Pro nás zápas skončil ostudou. Už první poločas byl tragický, vlastně jsme měli dobrý jen nástup do utkání. Pak jsme ale přestali běhat a kombinovat. Ve druhé půli jsme se zlepšili, soupeř se zatáhl. Ale výsledek jsme dokázali jen korigovat, což je ostuda. I proto sestupujeme," nehledal výmluvy třeboradický kouč Jiří Novák. "Udělali jsme si to na konec sezony hezké a dohráli sezonu důstojně. Pro kluky je to impulz směrem do budoucna," těšilo Josefa Šímka, trenéra Újezdu nad Lesy.

Oba tito soupeři a Vyšehrad B s Uhelnými sklady padají do 1. A třídy. Naopak do přeboru zasáhne A tým Vyšehradu, který byl v zimě vyloučen z ČFL.

Výsledky 30. kola přeboru

Vyšehrad B – Radotín 6:0 (6. vl. Pivnička, 40. Sejdia, 59. Vodička, 65. Šrejber, 82. Krivosheev, 90. Stareček)

Hostivař – Dukla Jižní Město 0:2 (38. Brabenec, 77. z pen. Kotlík)

Královice – Zličín 6:1 (3. Kučera, 18. z pen. Krivosheev, 30. Marek, 41. vl. Ibraimi, 47. Pospíšil, 54. Staněk – 71. Toure)

Přední Kopanina – Uhelné sklady 5:1 (31. Schierreich, 23. a 74. Ptáček, 84. z pen. Hovorka, 45+1. Mainolfi – 82. Holouš)

Podolí – Újezd P4 1:1 (15. Janoušek – 39. Běhounek)

Kolovraty – Žižkov B 5:3 (15. 34. 36. a 84. Gračko, 16. Holík – 31. Novák, 73. Kříž, 82. Vlček)

Admira B – Motorlet B 2:0 (9. Křížek, 69. Pelikán)

Újezd n. L. – Třeboradice 2:1 (21. Kohout, 55. Cikhart – 75. Červenka)