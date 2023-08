/FOTO, VIDEO/ Čtvrté kolo fotbalového pražského pře-boru přineslo zajímavé zápasy. Na čele tabulky trůní s dese-ti body Tempo. To porazilo ČAFC 3:0 a je jediným týmem v soutěži, který ještě nepoznal hořkost porážky.

Fotbalisté Přední Kopaniny vyhráli divoký zápas v Uhříněvsi 4:2. | Video: Deník/Michal Káva

„Navzdory přesvědčivému výsledku to bylo těžké utkání, kde jsme se protrápili prvním poločasem a až ve druhé polovině jsme si dokázali vytvořit dostatečný počet brankových příležitostí na výraznější odskočení ve skóre. Klíčový okamžik byl za stavu 1:0, kdy nás Paci podržel, pak jsme po krásné akci zvýraznili náskok. Kromě výhry mě těší i první čisté konto,“ měl radost trenér přeborových lídrů Petr Vanko.

O bod zpět je béčko žižkovské Viktorky. To připravilo první porážku sezony Střešovicím, které v přestřelce udolalo 3:2. Všechny své góly dali Žižkovští do 42. minuty a hosté pak dotahovali.„Utkání dvou rozdílných poločasů. Do zápasu jsme vstoupili výborně a již ve čtvrté minutě se ujali vedení. Když jsme přidali druhý a třetí gól a zahodili ještě několik vyložených šancí, zdálo se, že si dojdeme v klidu pro další tři body. Druhý poločas byl z naší strany nepochopitelně hrůzostrašný,“ nechápavě kroutil hlavou kouč rezervy Viktorky Jiří Brunclík.

„Do utkání jsme vstoupili jako za totality rekreanti dovolené ROH. Brzký gól a následná hrubá individuální chyba jen umocnila převahu domácího týmu. Druhý poločas byl, co se týče nasazení a bojovnosti, již v módu přeboru. Dát soupeři tříbrankový náskok se v této soutěži neodpouští,“ uznal po utkání střešovický trenér Richard Havlík.

Na opačném konci tabulky na první výhru čekají jednobodové týmy Dolních Chaber a Podolí. Prvně jmenovaný klub doma neudržel poločasové vedení s Duklou Jižní Město a padl 3:5. Podolští doma padli podobně, 2:4 s Kolovraty.

„Pro diváky zajímavé utkání plné gólů. Bohužel hned pět v naší síti, což je opravdu hodně. První poločas byl jak na horské dráze. Dostaneme se do vedení, obratem prohráváme 1:2, ale ještě do poločasu stihneme otočit výsledek na naši stranu 3:2. V šatně si o poločase něco řekneme, jak chceme pokračovat a hrát. To se nám zcela nepovedlo. Hned z kraje Dukla vyrovnala a vzápětí otočila utkání opět ve svůj prospěch,“ okomentoval porážku chaberský kouč Tomáš Vajnar.