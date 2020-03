/INFOGRAFIKA/ Vyhrajte fotbalovou soutěž a jako odměna na vás čeká několik věcí. Pohár, medaile, nějaká ta finanční odměna a také možnost postupu do vyšší kategorie. Co se týče pražského přeboru, vše platí, až na tu nabídku postoupit. Z nejvyšší pražské soutěže ji totiž za posledních sedm let přijal jediný tým.

Pražský přebor | Foto: Deník/Michal Káva

„Nechtěli jsme jít do nějakého dobrodružství a rizika. Posun do vyšší soutěže je i o penězích a já nechci, aby klub směřoval do záhuby. Pokud by se šlo výš, tak to musí být vyřešené z dlouhodobého hlediska,“ říká trenér úřadujících pražských přeborníků z Újezdu Praha 4 Karel Jeřábek. „Chceme pracovat v realitě, ne jít do divize a pak zjistit, že by z toho místo radosti bylo trápení a zklamání,“ pokračuje.