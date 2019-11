„Začátek jsme měli dobrý a sbírali body, ale poté se to trochu zaseklo,“ přiznává kouč Aritmy Tomáš Kubr. Tým z Vokovic skončil v podzimní tabulce na šesté příčce. „V některých zápasech jsme mohli dopadnout lépe, ale v závěru podzimu už jsme byli v situaci, kdy jsme si přáli, aby bylo všechno za námi. Ke spokojenosti bychom potřebovali ještě o čtyři body více,“ míní Kubr.

A podobně to vidí i na Meteoru. „Někdo by mohl říct, že třetí místo je fajn, ale chtěli jsme být první. Máme ty nejvyšší cíle. Podle představ nám nevyšel vstup a konec podzimu. Ztrácet deset bodů na vedoucího jsme opravdu nechtěli,“ neskrývá zklamání trenér Jiří Fíček.

Aritma nastupovala dlouhá léta v divizní skupině A, po rozšíření ČFL byla přeřazena do béčka. „O této skupině se už dlouho mluví jako o té nejsilnější. A je to znát, má vyšší kvalitu a hraje se v ní víc těžkých zápasů. Rozšíření třetí ligy ale pochopitelně znamená i to, že spousta hráčů šla z divize za lepším,“ dodává kouč Aritmy.

Podobně situaci vnímá také Fíček: „Přibylo osm nováčků, to je prostě moc.“ Co myslíte, vrátí se na jaře jeden z týmů do boje o třetí ligu?