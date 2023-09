/FOTO, VIDEO/ Že jsou v nižších fotbalových soutěžích občas k vidění až kuriózní výsledky, je celkem běžné. Když ale někdo vyhraje výsledkem 12:1 v přeboru, je to už hodně neobvyklé a mimořádné. A právě takovým výsledkem o víkendu Tempo deklasovalo soupeře z Královic.

Fotbalisté Tempa mají důvody k radosti. Prostříleli se do čela přeborové tabulky. | Foto: Deník/Michal Káva

"To byla noční můra. Jsem z toho velmi smutný vůči našim fanouškům a všem lidem, co se o nás každodenně v Královicích starají," nehledal výmluvy královický kouč Aleš Plášek.

První gól vstřelil Pytlíček už v osmé minutě a o chvíli později to bylo zásluhou Sedláře 2:0. Královický Šemro ale vzápětí vrátil hosty do hry a zdálo se, že diváky čeká vyrovnaný zápas. Ještě do poločasu se ale domácí prosadili třikrát (dvakrát Sedlář a jednou Sobotka) a do šaten se šlo za stavu 5:1.

Kanonáda Tempa pokračovala i po změně stran. Autora hattricku Sedláře vystřídal o půli Klouček a ten si také připsal hattrick. Další góly pak přidali Sobotka, Kleček, Trajhan z penalty a Rakušan.

"Chtěli jsme udělat maximum, abychom odčinili nedobré momenty z předchozího zápasu. Od první minuty jsme šli za vítězstvím a jsem rád, že i za rozhodnutého stavu kluci chtěli hrát a chválím všechny za přístup a předvedenou kvalitu. Výkonem a výsledkem jsme potěšili sebe i diváky," pochvaloval si kouč Tempa Petr Vanko.

Naopak v Královicích budou určitě chtít na tento zápas co nejdříve zapomenout. "Je to strašná ostuda, jakým způsobem jsme si nechali nastřílet v přeboru dvanáct gólů. Musíme se z toho během týdne oklepat a připravit se na domácí zápas proti Podolí," dodal Aleš Plášek.

