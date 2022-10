Nad tímhle se přemýšlí docela jednoduše, protože to je věc, která se nestává každý den. Naposledy to bylo, když jsem hrál za béčko proti Spartě Krč na Vyšehradě. To je tři roky zpátky.

Písnici jste porazili přesvědčivě 9:0. S výkonem musela panovat spokojenost, ne?

Výkon určitě nebyl špatný. Na druhou stranu je nutné říct, že kluci z Písnice jsou poslední a přijdou mi smíření s osudem. Říkali, že se ani nescházejí, takže to pro ně bylo kruté. Celá sezona pro ně asi bude krutá. Co se týče výkonu, tak jsme se snažili tenhle zápas hlavně nepodcenit.

A jak jste byl spokojený se svým výkonem? Spadlo vám tam všechno, nebo mohlo být gólů i víc?

Ještě tam byly dvě tři šance, ze kterých jsem mohl dát gól. Na druhou stranu kromě prvního gólu mi kluci ostatní čtyři připravili na zlatém podnose až do prázdné brány. Je to jejich zásluha.

Přebor: Vedoucí trio utíká pronásledovatelům. Motorlet B už není poslední

Po jedenácti zápasech máte na kontě jedenáct branek. S tím jste spokojený?

Jsem mile překvapený. Nikdy jsem nebyl zabiják, který se postaví na hrot a půjde to samo. Důkazem je minulý týden na Zličíně. Kdybych si tam z tohohle zápasu ukrojil dva góly a dal je radši tam, tak bychom měli aspoň tři body. Tak to ale je. Co se týče gólů, jsem spokojený.

Říkáte, že vyloženě střelcem nejste. Jaká je tedy vaše pozice na hřišti?

Je to vždycky o tom, jak se sejdeme. Strašně záleží, jestli je tady Ivan Hašek jako trenér, nebo někde s Bohemkou hrají. Od toho se to odvíjí. Když nemáme vyloženě útočníka, tak si tam stoupnu já. Když je pak potřeba pomoct někde jinde, tak tam jdu zase já. Spíš pendluju, je mi celkem jedno, kde nastoupím. Před třemi týdny jsem třeba hrál stopera. Ivan vždycky říká, že mě může dát, kam chce.

Stanovil jste si nějaký cíl, kolik byste letos chtěl nastřílet gólů?

Nechávám tomu volný průběh. Co bude, to bude. Vůbec se tím nechci svazovat. Hlavně jsem rád, že se daří týmu a že to kluky baví. To je můj hlavní cíl.

Kbely jsou pro mě číslo jedna, hrdě hlásí kanonýr Vojtěch Češka

Kromě gólů jste se do statistik zapsal i jinak. Už jste v této sezoně stihl vyfasovat i jednu červenou kartu. Za co byla?

Červenou jsem dostal za dvě žluté. Byla to hloupost. První byla samozřejmě za kecy. Pak jsem si myslel, že stihnu balon na hřišti, šel jsem do skluzu a stoper si tam dal chytře nohu, že si to pokryje. Přepadl přese mě, tak jsem se omlouval, že jsem to tak nechtěl. Pan rozhodčí přišel, dal mi druhou a bylo hotovo. Po zápase jsem se šel rozhodčím omluvit za první žlutou, že jsme si tam něco málo řekli.

V týmu máta vedle Ivana Haška i jeho bratra Pavla. Jaké to je zahrát si s takovými fotbalisty?

Jsme kamarádi odmala. Když jsem byl v juniorce na Dukle, tak nám Pavel párkrát chodil vypomoci. Známe se spolu už dlouho. Hraje se s nimi skvěle. Předvídají, jak může situace dopadnout, a nepošlou vám nahrávku do hráče. Dají vám to tak, jak potřebujete.

V tabulce 1. B třídy jste zatím třetí. Jste spokojení s touto pozicí?

S umístěním jsme spokojení a s výkony v podstatě taky. Je to strašně složité. Máme půlku kluků z Prahy a na tréninky musí dojíždět. To se teď nedá. V šest se stmívá a dohnat sem někoho třeba na pátou je nemožné. V Lipencích nemáme umělé osvětlení, takže se to teď trochu pytlíkuje, abychom ve středu věděli, kdo bude moci o víkendu hrát. Já jsem ale s umístěním spokojený. Vedení nás popichuje s postupem, ale vždycky je rychle uzemníme, když třeba remizujeme se Zličínem.

Šest gólů při kanonádě v Kolodějích. Je tu skvělá parta, líčí snajpr Kovář