/FOTOGALERIE/ Nejprve dlouhých jedenáct kol čekání na vítězství a nyní třetí výhra z posledních čtyř zápasů. Kvůli souhře výsledků dalších soupeřů se ale zdá, že finiš fotbalistů branického ABC přišel možná o pár kol později, než by chtěli. Braničtí vyhráli 2:1 na Podolí a tři kola do konce přeborové sezony ztrácejí na barážovou příčku šest bodů.

"S výsledkem jsme spokojeni. Čekali jsme těžký zápas, který rozhodnou detaily, a to se vyplnilo. Obě mužstva ale potřebovala vyhrát, tomu odpovídalo i velké množství šancí na obou stranách. Po nedůslednosti v naší obraně jsme prohrávali, ale z kluků jsem o přestávce cítil velkou chuť s tím něco udělat. To se ve druhém poločase povedlo. Myslím, že jsme to otočili zaslouženě. V závěru mi přišlo, že jsme měli více sil i více vůle po vítězství. Celý tým zaslouží pochvalu," řekl pro web Pražského fotbalového svazu branický kouč Petr Hejduk.

Díky výhře se jeho svěřenci dotáhli na předposlední Podolí na jediný bod, zdá se ale, že právě této dvojici se přímý sestup do 1. A třídy nevyhne.

"Zápasy se opakují stále dokola, kdy musíme získat body, ale naopak v závěrech zápasů dostaneme rozhodující branky, a tím pádem nebodujeme. Zaslouženě jsme tam, kde bohužel jsme. Musíme si každý uvědomit, jak se ke všemu přistupovalo," kroutil hlavou trenér Podolí Petr Majer.

Braníku s Podolím utekly Dolní Chabry, které překvapivě vyhrály v Kolovratech 4:2.

"Zápas nabídl úplně vše. Od spousty gólů, a hlavně emocí na obou stranách. Celý tým zápas odbojoval a zaslouží si velkou pochvalu," těšilo chaberského trenéra Dominik Janda.

Zase o kousek blíže přeborovému triumfu a postupu do divize je tým Přední Kopaniny. Na svém hřišti deklasoval Duklu Jižní Město 6:0 a stále vede o šest bodů. Tento týden může slavit "double". V úterý hraje finále poháru Teskahor Cup se Zličínem a na jeho hřišti pak v rámci 28. kola přeboru může v případě výhry slavit jistotu triumfu i v elitní pražské soutěži.

"Výsledek je pro nás samozřejmě skvělý, ale v prvním poločase Dukla nehrála vůbec špatně. Naštěstí vše naše defenziva zvládla na jedničku. Druhý poločas již byl plně v naší režii, čemuž také dopomohla dvě vyloučení hostujících hráčů. Pro nás příjemný zápas i v tom, že jsme mohli pošetřit nějaké síly do úterního finále poháru," poznamenal kouč přeborových lídrů Daniel Vott.