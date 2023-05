/FOTO, VIDEO/ Ve 26. kole (hraném 25.) fotbalového přeboru Prahy došlo na souboj B týmů, rezerva Motorletu hostila na domácím trávníku tu ze Žižkova. V prvním poločase daly oba celky po dvou gólech a protože se po změně stran už nikdo neprosadil, skončil zápas dělbou bodů po výsledku 2:2.

Souboj B týmů Motorletu a Žižkova skončil ve 26. kole pražského přeboru remízou 2:2. | Foto: Deník/Michal Káva

"Zápas dvou mladých týmů, od začátku se hrál běhavý fotbal. Soupeř se dostal v úvodu utkání do vedení a vytvořil si další šance, které nedokázal proměnit. Potom se nám podařilo vývoj skóre otočit, navíc jsme nevyužili další příležitosti, kdy se mělo odskočit na dvoubrankový rozdíl. Hosté nás ještě do odchodu na přestávku za to potrestali a vyrovnali. Druhý poločas, pro mě nepochopitelně, bohužel upadlo tempo a nehrál se příliš pohledný fotbal, takže utkání dopadlo tak, jak dopadlo," hodnotil zápas kouč Motorletu Václav Socher.

Už po šesti minutách poslal hosty do vedení Petráň, po čtvrt hodině srovnal Kučerka. Těsně před koncem první půle proměnil penaltu Zelenka a domácí poprvé vedli, ale ještě do odchodu do šaten srovnal Žežulka.

Dukla nezvládla domácí šlágr s Karvinou. Ta rázně nakročila k postupu

"První poločas nabídl velmi kvalitní podívanou, obě družstva velmi dobře kombinovala. Nám se podařilo dostat se do vedení, ale domácí stačili vývoj utkání otočit. Naštěstí se nám ještě do přestávky podařilo vyrovnat. Druhý poločas již tak kvalitní nebyl a utkání spadlo do více bojovného módu. Takže konečným výsledkem byla remíza, se kterou byla asi obě družstva spokojena," řekl k utkání Daniel Veselý, člen realizačního týmu béčka žižkovské Viktorky.

Zdroj: Deník/Michal Káva

FK Motorlet Praha B - FK Viktoria Žižkov B 2:2 (2:2)

Branky: 21. Kučerka, 37. Zelenka z penalty – 6. M. Petráň, 43. Žežulka. Rozhodčí: Vondráček – Havel, Zima. ŽK: 42. Kučerka, 90. Průša – 16. Žiga, 62. Král, 90.+2 Jankovský. Diváků: 152.

Motorlet B: Vyčichl – Čuba, D. Scharf, Kučerka – Žižka (58. Ani Chigozie) – Hrabina (69. Borovski), Kornacki (86. Ponomarenko), Dvořáček, Zelenka – Blažek (58. Průša), Pokorný (86. Ambadu). Trenér: Václav Socher.

Žižkov B: Slanina – Trávníček (46. Balážik), Žežulka, Horálek, Jankovský – Talamon – Žiga (68. Šandera), Král, Vais, Walter (77. Barratt) – Petráň. Trenér: Jiří Novotný.