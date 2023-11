/FOTO, VIDEO/ Závěrečné podzimní kolo měly na programu soutěže dospělých od druhé ligy až po ty nejnižší pražské. Podívejte se na galerii z derby v 1. B třídě Junior Praha - Union Strašnice. Šlo o šlágr kola, domácí v případě vítězství mohli přezimovat na první příčce tabulky, ale hosté se na ně dobře připravili a vyhráli 4:0!

Ze zápasu 1. B třídy Junior - Strašnice. | Video: Deník/Michal Káva

Kdo přišel na zápas o pětadvacet minut později, nestačil by se divit. A také by přišel o to nejdůležitější. Mezi 2. a 26. minutou se totiž za záda domácího gólmana Pikharta trefili Rada, Komers, dvakrát Dluhý-Smith a najednou platil stav, který byl později i tím konečným - 0:4!

Na výsledku už nic nezměnil ani fakt, že domácí dohrávali celý druhý poločas po vyloučení Prušvice v deseti.

Junior tak přezimuje na třetí příčce skupiny B 1. B třídy s 33 body. O bod více má vedoucí duo Klánovice - Háje B a o bod zpět jsou nyní čtvrté Strašnice.