/FOTOGALERIE/ V "béčku" 1. B třídy je spousta klubů z Prahy 10 a derby dvou blízkých sousedů jsme o víkendu navštívili. Šlo o souboj AFK Slavia Malešice - Union Strašnice. Zápas skončil jasnou výhrou strašnického týmu 8:2!

Místní pražské ´desítkové´ derby ovládly Strašnice. Na hřišti Malešic vyhrály 8:2. | Foto: Deník/Michal Káva

Na divoký výsledek to po prvním poločase ještě nevypadalo. Strašnický Theodor Dluhý-Smith se dvakrát prosadil a do kabin se šlo za stavu 0:2. Krátce po změně stran přidal třetí gól Klikar, ale domácí se dostali dvěma slepenými trefami Večery s Vyhnalem zpět do zápasu.

To ale bylo z malešické strany vše, góly pak už padaly jen do sítě nováčka soutěže. Dvakrát se prosadil Kolinger, jednou Klikar s Komersem a Nemeshem.

"Vždycky je fajn, když potvrdíte domácí vítězství výhrou z venku. Zápas to byl od první minuty na jednu branku, šlo spíše o to, jak se nám prosadí kluci v útoku a jak v obraně dokážeme uhlídat exligistu Pavla Vyhnala, který je stále skvělý fotbalista," říká k zápasu zkušený obránce Strašnic a ještě v minulé sezoně trenér přeborového Radotína, finalisty pražského poháru Teskahor Cup, Richard Valoušek.

"Těší mě, že ze hry domácí neměli žádnou šanci. Branky jsme dostali ze standardek, na tom musíme zapracovat. V závěru už to od nás byla exhibice, i tak velké díky domácím za férový a pro diváky zajímavý zápas," dodal Valoušek.

Ohlasy z malešické kabiny doplníme…

Slavia Malešice - Union Strašnice 2:8 (0:2)

Branky: 57. Večera, 60. Vyhnal - 35. a 45. T. Dluhý-Smith, 49. a 76. Klikar, 64. a 70. Kolinger, 86. Komers, 88. Nemesh. Rozhodčí: Burda - Jelínek, Hudek. ŽK: 14. Bartoš, 16. Večera - 84. Klikar. Diváků: 65.

Malešice: Levý - Jareš, Večera, Kundrát, Olšák, Liakhovets, Hons (46. Chaklosh), Bartoš, Vyhnal, Florián.

Strašnice: Pospíšil - Pojezdný (73. Komers), Valoušek, Vomočil, Filka, Klikar, J. Dluhý-Smith, Rada (73. Nemesh), Kolinger, Šindelář (50. Štelzig), T. Dluhý-Smith.