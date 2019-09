Sedm odehraných kol má za sebou fotbalový přebor Prahy. A na čele má stejný tým, který vládl celé minulé sezoně Újezd Praha 4. Úřadující pražské šampiony zatím prohání týmy, od kterých se to tolik nečekalo, a naopak dalším velkým favoritům soutěže se příliš nedaří. To platí zejména o Přední Kopanině a Dukle Jižní Město.

Pražský přebor | Foto: Deník/Michal Káva

Prvně jmenovaný klub si o víkendu vypil kalich hořkosti opravdu až do dna. S Kolovraty držel remízu 1:1, ale ve druhé minutě nastavení hosté udeřili a rozhodli. „Fotbal je někdy krutý. Na šance to bylo 10:4, ale skončí to 1:2,“ kroutil hlavou trenér Daniel Vott.