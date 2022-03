Zličín si na kombinační a technickou Duklu přichystal překvapení - nehrálo se na přírodním trávníku, ale na umělce. "To pro nás bylo obrovské zklamání. Přijedeme do areálu, kde se zelená travička a my jdeme na umělku, která má rozměry tak poloviny šířky místního travnatého hřiště. Museli jsme se připravit na válku," přiznal trenér Dukly Josef Světlík.

Jeho svěřenci prohrávali po poločase 0:1 a musely přijít změny. "Musím si nasypat popel na hlavu, úplně jsem sestavu netrefil. Těžko jsme se z toho dostávali a Zličín nás z jednoho brejku překvapil a vedl 1:0. Do druhého poločasu jsem byl nucený nasadit nedoléčeného Kotlíka. Takže nejen Ondrovi, ale i celému týmu musím určitě poděkovat za morál. Potom všichni viděli, jaký je rozdíl mezi Duklou Jižní Město s Kotlíkem a bez Kotlíka," pokračoval Světlík.

Právě nejlepší přeborový kanonýr Kotlík okamžitě po změně stran srovnal a tím odstartoval gólovou přestřelku, mezi 56. a 60. minutou padly další tři góly. O jeden víc nakonec dala Dukla a vyhrála 3:2, v závěru lídrovi ale pořádně zatrnulo. "Škoda té velké šance v závěru, kdyby to tam zapadlo, tak za 3:3 by se určitě nikdo nezlobil. Z tohoto zápasu by nám bod určitě slušel," uznal zličínský trenér Martin Zahálka.

Také druhý Újezd se proti svému soupeři rozjel až po přestávce. Výhru 2:0 nad Hostivaří trefili po přestávce Řezníček a Jankú. "V první půli jsme nepodali příliš dobrý výkon. Po zlepšení po přestávce jsme vstřelili dva góly, takže si myslím, že za ten druhý poločas jsme si výhru zasloužili," řekl trenér vítězů Karel Jeřábek.

Jdeme tvrdě za postupem. Chci vyhrát i pohár, hlásí kanonýr Tempa Klouček

Na třetí příčku poskočily Kolovraty, které deklasovaly poslední Újezd nad Lesy na jeho hřišti 8:0. Stejně bodů mají rovněž béčka Motorletu a Admiry.

Poslední čtyřka tabulky je opět o krůček blíže sestupu. Z kvarteta Třeboradice, Vyšehrad B, Uhelné sklady a Újezd nad Lesy vybojovaly bod za remízu pouze první dva jmenované kluby. Hlavně Třeboradice potřebovaly brát víc. Jejich soupeř z Podolí totiž drží první nesestupovou příčku. Po vzájemné remíze 1:1 ale stále platí, že mezi týmy je rozdíl 11 bodů.

"Hrálo se o šest bodů a bylo to hodně vyhecované," řekl třeboradický kouč Jan Novák. A měl pravdu, rozhodčí Kučera v závěru hned třikrát sahal pro červenou kartu. Jednou pro domácí a dvakrát pro hosty z Podolí.

"Nejsem spokojený. Po velmi dobré první půli, kdy jsme měli snad pět šancí, jsme proměnili jen jednu. Do kabin se šlo za stavu 1:0 a domácí jsme v podstatě nechali žít. To se nám potom ve druhé půli vymstilo. Nepohlídali jsme si autové vhazování a z toho dostali vyrovnávací branku. Pak už to nebylo o fotbale, spíš to bylo takové zápasení," postěžoval si podolský kouč Petr Majer.