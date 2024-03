Na to, že nás omezovala četná absence hráčů, tak jsme zimní přípravu zvládli dobře. A to i z pohledu toho, že jsme porazili dva divizní soupeře a odehráli celkem vyrovnaný zápas s třetiligovou Českou lípou, i když výsledek byl 4:0.

Měnily se nějak plány do jarních odvet?

Doposud jste na jaře odehráli tři přeborové zápasy a všechny vítězné. Lepší vstup do jara ani být nemohl, že?

Jsme moc rádi, že jsme jaro začali vítězně, i když výhry nad Podolím a Zličínem se nerodily snadno. Jsou to pro nás důležité body do tabulky. Teď je potřeba na tyto výhry navázat a naší sérii jedenácti zápasů bez prohry prodloužit.

Jak se vám kouká na tabulku?

Na tabulku se kouká hezky, ale moc dobře si uvědomujeme, že je teprve začátek, takže je důležité se soustředit na každý další zápas, aby takhle pěkný pohled byl i na konci sezony.

Teď o víkendu jste vyhráli na Zličíně. Jak náročný zápas to byl?

Už jsem v jiném rozhovoru zmiňoval, že Zličín a ČAFC jsou pro mě nejvíc nepříjemní soupeři, tudíž jsem moc rád, že jsme jeden z těchto týmů zvládli vítězně, když se to nerodilo snadno. Zároveň pro mě osobně to byla moje první výhra nad Zličínem.

Vy osobně pořád táhnete tým pravidelnými dodávkami gólů. Cítíte velikou formu?

Jsem moc rád, že jsem si z podzimu přenesl střeleckou formu i do jara. Myslím si, že mi dost pomohlo první kolo na Dukle Jižní město, kde jsem vstřelil hattrick. Tohle každému útočníkovi dodá sebevědomí i do dalších zápasů. I po dvou neproměněných penaltách s Duklou a Podolím jsem si při posledním zápase proti Zličínu nebál vzít zodpovědnost do rukou a uklidnit tým. Jsem si vědom, že jsem na Vyšehradě jeden ze zkušenějších hráčů, takže mám podporu od celého týmu brát důležité věci na sebe, abych ulehčil našemu mladému kádru.

Láká vás koruna krále střelců a třeba nějaká konkrétní meta na počet gólů?

Koruna krále střelců mě samozřejmě láká, protože každý útočník chce dát co nejvíce branek. Před sezonou bylo mým cílem dát v každém zápase gól, proto mojí metou je číslo třicet. Ale uvidíme, jak se bude vyvíjet zbytek sezony. Doufám, že se mi bude střelecky dařit i nadále a zároveň i našemu týmu, abychom co nejdéle udrželi vítěznou vlnu.

