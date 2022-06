„Nastoupili jsme proti kvalitnímu soupeři, proti kterému by ani bod nebyl jindy špatný. Tentokrát jsme ale chtěli za každou cenu vyhrát. V závěru nám možná chybělo i trochu štěstí, které se k nám přiklonilo v některých předchozích zápasech,“ dodal.

Druhá Dukla z Jižního Města vyhrála na horké půdě Přední Kopaniny 3:0, díky dvěma gólům se na čele tabulky střelců osamostatnil kanonýr Ondřej Kotlík. Na kontě má už 29 přesných tref.

„K zápasu bylo připraveno třináct statečných. Zvládli jsme ho díky obrovskému morálu a odhodlání. Nabudil nás také výsledek předchozího zápasu. Kluci na hřišti nechali všechno, Přední Kopaninu jsme do ničeho nepustili a zaslouženě jsme vyhráli,“ těšilo trenéra Dukly Josefa Světlíka.

Naopak rozhodnuto je na konci tabulky. Teoretickou šanci na záchranu živily Třeboradice, ale po prohře 1:5 na béčku Motorletu je jasno, že nejhorší kvartet sezony bude mít složení Třeboradice, Vyšehrad B, Uhelné sklady a Újezd nad Lesy.

„Chtěli jsme vyhrát, ale do utkání jsme vstoupili špatně. Motorlet B nás přehrával, ale vyložené šance neměl. Gólově se prosadil ale až po naší chybě. Za stavu 2:0 jsme se ale gólem chytili my a dvacet minut jsme předváděli slušný fotbal. O přestávce jsme se hecovali, že to ještě zkusíme, ale brzy jsme dostali gól a pak už tam z naší strany nebyla síla k obratu. Motorletu B pomohlo prostřídání sestavy, je to jeden z nejlepších týmů v přeboru,“ chválil třeboradický kouč Jan Novák.

Výsledky 28. kola

Vyšehrad B – Hostivař 3:4 (69. a 86. Krivosheev, 83. Novichikchin – 18. vl. Tokar, 22. Chrastina, 60. Laštovka, 66. Slanina)

Královice – Radotín 6:0 (21. a 81. Staněk, 30. a 66. Marek, 60. a 68. Kučera)

Přední Kopanina – Dukla Jižní Město 0:3 (31. Čermák, 54. a 80. Kotlík)

Podolí – Zličín 3:1 (36. Bed-nář, 63. Podobský, 71. Šumník – 56. Merta)

Kolovraty – Uhelné sklady 6:1 (20. Ráža, 34. Hejno, 77. Kuchta, 78. Bláha, 83. Kalenda, 87. Votřel – 6. Klán)

Admira B – Újezd P4 1:1 (27. Mathauser – 8. Malčánek)

Žižkov B – Újezd nad Lesy 4:0 (4. Minárčin, 17.a 67. Jančura, 67. Šandera)

Motorlet B – Třeboradice 5:1 (17. Sehedi, 19. a 53. Vacek, 78. Fleišman, 68. Čipera – 27. Polívka)