/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Spojů si v přeboru hrají svoji vlastní soutěž a po devatenácti odehraných kolech mají na druhou příčku náskok jedenácti bodů. A právě o stříbrnou pozici, který by teoreticky také mohla být postupová do divize, se bojovalo během víkendového kola na Tempu. Přední Kopanina tam vyhrála 3:1 a Tempo na ni rázem ztrácí pět bodů.

Zápas Podolí - ČAFC skončil nerozhodně 1:1. | Foto: Deník/Michal Káva

Hosté vedli už od páté minuty, kdy se prosadil Šalanský. V polovině druhé části navýšil vedení Kulhavý, domácí okamžitě vrátil zpět do hry Sedlář, ale v páté minutě nastavení pečetil na konečných 1:3 Mainolfi.

"Oboustranně velmi kvalitní utkání před výbornou diváckou návštěvou. Bohužel pro nás vývoj ovlivnil brzký gól soupeře. Místy jsme hosty i přitlačili, ale vytěžili jsme jen snížení na 1:2 a zažili jsme takové déja vu. Po podzimním utkání na Kopanině jsem říkal, že si domácí bod zasloužili a nebrali nic, tak tentokrát jim to fotbalový svět dorovnal," řekl ke šlágru trenér Tempa Petr Vanko.

Na straně vítězů pochopitelně panovala spokojenost. "Myslím, že jsme viděli velmi kvalitní utkání divizní úrovně. Mělo to všechny parametry, včetně dobrého výkonu rozhodčích a početné divácké kulisy. Nám se povedl start do utkání, který byl korunován rychlou brankou, ve druhém poločase jsme přidali druhý gól, na který sice Tempo rychle zareagovalo snížením, ale více již nestihlo. Je pravda, že domácí za stavu 0:1 neproměnili velkou šanci a mohlo to vypadat i jinak. Pro nás je velmi důležitá i třetí branka z nastaveného času, která nám, v případě rovnosti bodů se soupeřem, zaručuje lepší bilanci vzájemných utkání. Za výkon jsem opravdu rád a kluky musím pochválit," těšilo trenéra Daniela Votta.

Nejvíce fotbalového koření si o víkendovém kole užili návštěvníci zápasu Braník - Dukla Jižní Město. Viděli totiž osm gólů, které si oba týmy rovnoměrně rozdělily a body se tak dělily po remíze 4:4.

"Pro diváky velmi atraktivní zápas, který klidně mohl skončit 8:8. Třikrát jsme v zápase vedli, ale soupeř vždy dokázal vyrovnat a v závěru dokonce vedl 4:3. Z posledního rohu se nám podařilo vyrovnat," říká k divoké přestřelce branický kouč Lukáš Růžička.

"Opět jsme dokázali inkasovat v závěru prvního poločasu, stává se z toho už pomalu pravidlo. Ve druhém poločase jsem na hráčích viděl, že chtějí s výsledkem něco udělat, předvedli jsme velmi dobrý výkon, a dokonce se výsledek podařilo otočit na naši stranu. Ovšem pak přijde samotný závěr utkání a naše již obehraná písnička – inkasujeme branku, tentokrát ze standardky soupeře. Nevím, jak to již pojmenovat, ale je to snad fotbalový výsměch. Mrzí mě, že si za to můžeme sami, protože jinak jsme ve druhém poločase předvedli kvalitní výkon," kroutil hlavou trenér Dukly Josef Světlík.

Na opačném konci tabulky se třetí výhry v sezoně dočkal Vyšehrad. Ten je sice stále poslední, ale snížil ztrátu na předposlední Radotín na jediný bod a Královice na čtrnácté příčce, první, která neznamená jistý sestup, mu chybí pět bodů."Konečně jsme vyhráli a ironií osudu ve chvíli, kdy nás provází ohromné množství absencí hráčů, většinou kvůli jejich zranění. Nastoupili jsme tedy hodně oslabeni, přičemž v základní sestavě byli tři dorostenci a další čtyři přišli na hřiště v roli střídajících. Vyhráli jsme zaslouženě, měli i další šance, na druhou stranu je pravda, že ještě za stavu 0:0 nás dost podržel brankář Lisa," pochvaloval si vyšehradský trenér Jaroslav Klíma.

