/FOTO, VIDEO/ Předposlední kolo podzimní části fotbalového přeboru Prahy zamotalo situaci na čele tabulky. Remízu Tempa s Motorletem B využila Přední Kopanina, která po výhře nad Zličínem stála před jasným úkolem - jestli zvládne úterní dohrávku proti Dukle Jižní Město, půjde do čela. A povedlo se, kopaninští hráči vyhráli 6:1!

Jeden ze tří gólů v podání kopaninského Tomáše Mejdra. | Video: Deník/Michal Káva

Dohrávka odloženého zápasu 13. kola Dukla Jižní Město - Přední Kopanina se hrála v úterý od 20 hodin večer pod umělým osvětlením ve sportovním areálu ABC Braník. Hosté byli hodně namotivovaní, vidina prvního místa byla lákavá. Hned po několika desítkách vteřin je ale domácí zaskočili a po rychlé akci zakončoval Temelkovski do prázdné branky.

Jestli by si někdo myslel, že to s hosty zamává, fotbalisté od letiště ukázali, že je jen tak nic nepoloží. Mezi 11. a 27. minutou předvedli neuvěřitelnou kanonádu a najednou platil stav 1:5! Útoky Přední Kopaniny byly pro domácí obranu smrtící, do sítě se třikrát trefil Mejdr, dvakrát Urban.

"Začali jsme zápas nejhůře, jak jsme mohli, protože hned ve druhé minutě jsme inkasovali branku. Naštěstí jsme se z toho rychle a bravurně oklepali a předváděli jsme nejlepší fotbal v této sezoně. Výsledkem toho bylo pět branek v síti domácích během čtvrthodiny. A těch branek mohlo být do poločasu i více, ale další čtyři až pět šancí zůstalo nevyužito," pochvaloval si kouč vítězů Daniel Vott pro web Pražského fotbalového svazu.

"První poločas jasně ukázal kvalitu soupeře, který i přes rychle obdrženou branku byl ve všech aspektech lepší a do poločasu v podstatě rozhodl o zaslouženém vítězi. Druhý poločas se už jen z povinnosti dohrával. My musíme na toto utkání rychle zapomenout a do soboty sebrat všechny morální síly k poslednímu zápasu podzimní části," přiznal trenér Dukly Josef Světlík.

Zdroj: Deník/Michal Káva

Dominance hostů byla jasná, ale po páté trefě v síti Dukly se tempo trochu přibrzdilo, všem bylo jasné, že o vítězi je rozhodnuto a zápas se už dohrával za klidnějšího průběhu. Po přestávce padl už jen jeden gól, na konečných 1:6 pečetil Hýsek.

"Ve druhém poločase tempo hry trochu opadlo a utkání se, i po prostřídání, bezstarostně dohrávalo. Za tento výkon, a hlavně výsledek, jsme nesmírně rádi a nyní se musíme dobře připravit na závěrečné kolo v Chabrech, abychom dokázali udržet své nynější postavení v tabulce," dodal Vott.

Jeho svěřenci nyní vedou před Tempem o dva body a před sebou mají poslední zápas podzimu, v sobotu od 14 hodin hrají na hřišti posledních Dolních Chaber, kde se - při vší úctě k domácímu týmu - dá očekávat jejich výhra a titul "půlmistra". Tempo završí první polovinu sezony v Uhříněvsi.

FK Dukla Jižní Město - FC Přední Kopanina 1:6 (1:5)

Branky: 2. Temelkovski - 19. 20. a 27. Mejdr, 11. a 24. Urban, 82. Hýsek. Rozhodčí: Štěrba – Plášil, Sýkora. ŽK: 8. J. Sýkora, 55. Temelkovski, 60. D. Farkaš, 71. M. Kulhavý – 13. Schierreich. Diváků: 76.

Dukla: Skokánek – Solař, M. Kulhavý, M. Petrák, V. Růžička (67. Stříbrský) – Jerie (67. J. Hovorka), J. Sýkora (46. Krameš) – Temelkovski, D. Farkaš (83. F. Novák II), F. Novák – Brabenec (75. Dudek). Trenér: Josef Světlík.

Přední Kopanina: Zavadil – Hollerbach, Schierreich, L. Kučera, P. Hovorka (65. Šalanský) – Asad (65. Veleba) – Mejdr, Razetto (76. Hýsek), Mainolfi (46. Š. Hájek), F. Zelenka – Urban (65. Vágner). Trenér: Daniel Vott.