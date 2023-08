/FOTO, VIDEO/ Na stadionu uhříněveské Čechie se ve čtvrtém kole pražského přeboru ukázala Přední Kopanina. Po odehraných třech kolech měli o pověstný chlup lepší bilanci domácí hráči, ale po tomto zápase se to otočilo. Hráči Přední Kopaniny vyhráli divoký zápas 4:2 a připsali si druhý tříbodový úspěch sezony

Fotbalisté Přední Kopaniny vyhráli divoký zápas v Uhříněvsi 4:2. | Video: Deník/Michal Káva

Hosté se poprvé prosadili v patnácté minuty, kdy otevřel střelecký účet stoper Wise, o další čtvrt hodiny později dal poločasovémý výsledku 0:2 podobu kopaninský kanonýr Urban.

Hrálo se hodně útočně i dost tvrdě a diváci sledovali zajímavé útočné akce, tvrdé osobní střety i spoustu emocí na hřišti i mezi střídačkami. A právě ta kopaninská dokonce viděla hned dvě červené karty. Jednu dostal hlavní trenér Daniel Vott a druhou střídající Robert Vágner, oba za řeči vůči hráčům i soupeři.

"Rozhodčí by si nekomplikoval situaci, kdyby pískal, co viděl. Byl z toho zbytečný blázinec," kroutil hlavou kouč Vott.

Pražský fotbal o víkendu: Kdo, kdy, kde a s kým?

Se třemi body byl ale pochopitelně spokojen, čekalo se, že jeho svěřenci odstartují sezonu mnohem lépe. "Chtěli jsme zjednodušit hru a zaměřit se na standardky. A právě z nich jsme dali první dva góly. Ve druhém poločase jsme ale nechali domácí vždy snížit a zbytečně si to zkomplikovali," dodal.

Kopanina přidala třetí gól v 66. minutě Hájkem, vzápětí ale vrátil domácí Čechii zpět do hry Blažek. Pět minut před koncem přidal čtvrtý gól hostů Ptáček, ale ani to ještě nebylo vše. Ve čtvrté minutě nastavení dorážel do sítě od břevna odražený míč Peterka, na víc už ale domácím nezbyl čas.

Další ohlasy přineseme…

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?