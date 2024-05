Pět kol před koncem fotbalového pražského přeboru platí, že vedoucí Přední Kopanina má před druhým Tempem náskok šesti bodů a stejný počet naopak ztrácí poslední Braník na předposlední Dolní Chabry a o jeden více na alespoň barážovou příčku a ne přímo sestupovou.

Fotbalisté Přední Kopaniny míří neochvějně za vítězstvím v přeboru a postupem do divize. Na domácím trávníku udolali nebezpečné Střešovice 3:0 a šlo o jejich již osmou výhru v řadě.

"Pro nás to byl jeden ze stěžejních zápasů jara," přiznal kouč přeborových lídrů Daniel Vott, který měl před zápasem o několik vrásek na čela navíc. "Během týdne rozsypala obrana, hlavně na pozici stoperů. Takže jsme museli kvůli tomu upravit sestavu a několik hráčů nehrálo na svých standardních pozicích, někteří tomu obětovali i svou hru," vysvětloval v hodnocení pro Pražský fotbalový svaz.

Kanonýr Vojtěch Ptáček, který v posledních pěti zápasech nastřílel úctyhodných třináct gólů, tentokrát vyšel naprázdno, dvakrát to ale za něj vzal jiný stroj na góly, Daniel Urban.

"Udělali jsme další krůček k našemu cíli. Nezbývá mi než všem klukům poděkovat," těšilo Votta.

Co se týče kanonýrů, tak ten aktuálně úplně nejlepší v soutěži, vyšehradský Jiří Heřman (27 gólů), vyšel naprázdno v deseti jarních zápasech teprve potřetí, ale vadit mu to nemuselo, Šemíci totiž doma přehráli Královice 5:2, i když po poločase prohrávali 1:2.

"K zápasu jsme nastoupili jako k plážovému fotbalu na koupališti. Všichni si mysleli, že to půjde samo," nechápal vyšehradský kouč Jaroslav Klíma. "Po bouřce v kabině jsme dali ve druhé půli čtyři góly a nebylo už co řešit, protože jich mohlo být i víc. To už jsme totiž hráli tak, jak jsme měli hrát hned od samotného začátku utkání, tedy zodpovědně, rychle, důsledně a důrazně," dodal.

Ohrozit dominanci Přední Kopaniny může čistě teoreticky už jen druhé Tempo. To doma udolalo zachraňující se Dolní Chabry 4:1 a na lídry ztrácejí zmiňovaných šest bodů.

To Chabrům patří předposlední a na konci sezony sestupová příčka. Třináctá a čtrnáctá dává možnost zachránit přeborovou příslušnost v baráži a právě o tu čtrnáctou v příštím kole svedou důležitou bitvu doma s Podolím.

"To se pro nás bude lámat sezona. Každý, kdo sleduje tabulku, tak ví, jak důležitý zápas to bude v záchranářském boji pro oba kluby," míní chaberský trenér Dominik Janda.

Další důležitý boj o záchranu se odehrál v Uhříněvsi, kam zavítal Braník. Domácí vyhráli 1:0, o trochu víc utekli od přímého sestupu, který se naopak stává čím dál tím reálnějším pro branický tým.

"Naše situace je kritická, přesto budeme bojovat dál, dokud bude existovat naděje na udržení," nevzdává se kouč ABC Braník Petr Hejduk.