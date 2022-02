"Rád bych poděkoval Třeboradicím a všem lidem, které jsem mohl poznat. Chci říct, že Třeboradicím přeji, aby se zvedly a zabojovaly o záchranu přeboru, aby tým zůstal pospolu. Klub má nového předsedu i trenéra, tak věřím v novou etapu. Asi by mě rádi udrželi, když jsem jim ale řekl svoje důvody, vzali je. Nikdo mi v odchodu nebránil, vědí, že jsem se tam snažil odvést všechno, co jsem mohl," přiznává pro stránky Pražského fotbalového svazu Jůzek.

Do třeboradického klubu v létě přešel i kvůli přátelství s oporou týmu Petrem Viktorinem. Ten jeho rozhodnutí přijal. "Je to můj velmi dobrý kamarád, takže mě chápe a podporuje. Jeho pozice v Třeboradicích je jiná, on je srdcař. Dokud to půjde, on tam bude hrát. Nabídek má přitom snad desítky. Ale když jsem mu řekl o Újezdu, ani mě nepřemlouval, všechno vzal a popřál mi štěstí. Jen v našem nabitém programu jsme se vždy mohli vidět na fotbale, tak to mi bude chybět," vypráví Jůzek.

Třeboradice za sebou nemají povedený podzim, řadu zápasů ztratili smolně v závěru. "Výsledky jsme měli špatné, ale v některých zápasech jsme byli více než vyrovnaným soupeřem. Musím říct, že v kabině byli charakterově skvělí kluci, dobrou práci odváděl i trenér Pařízek a následně Klíma. Měl jsem tam zase chuť do fotbalu. A i když mě třeba během podzimu oslovili odjinud s nabídkou, nechal jsem ji u ledu, soustředil se na Třeboradice a jejich úspěch," pokračuje kanonýr, který dal na podzim osm gólů.

"Osm je málo, mohlo jich být i více. Musím šance více proměňovat. Bude se čekat, že to v dresu Újezdu potvrdím, očekávání budou velká. Už se to potvrzuje i teď v přípravě, když se rozkřiklo, že jsem změnil klub," míní Jůzek.

Další góly už v třeboradickém dresu nepřidá.

