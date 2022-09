Když o tom přemýšlím, tak to byl asi můj rekord, když nepočítám turnaje. V mistrovských zápasech je to určitě moje nejlepší bilance. Jednou jsem dal čtyři góly, ale šest určitě ještě ne.

Hattrick jste měl za 20 minut. Tušil jste, že to bude "váš" zápas?

Připravovali jsme se hlavně na to, že přijel neporažený soupeř a měli k němu respekt. Takový začátek jsme vůbec neočekávali, že do pěti minut padnou tři góly. Já vůbec nečekal, že to bude padat tolik, kvůli terénu a počasí to mohl být zápas spíše bez gólů. A nakonec to dopadlo takto.

Bylo to šest gólů na šest šancí, nebo tam bylo dokonce ještě něco zahozeného z tutovek?

Upřímně řečeno, ještě tam nějaké šance byly. Dokonce i vyloženější než ty, ze kterých padl gól. Na druhou stranu jsem dal dva góly, co by mi tam podruhé z deseti pokusů nepadly, takže se to vykompenzovalo.

Hráli jste proti dosud neporaženému lídrovi tabulky. Jak se může zrodit výhra jako 12:5?

Sám tomu nerozumím a jsem překvapený, že se to takto zvrhlo. Kdo přišel na zápas, a diváků bylo celkem dost, nelitoval. Fotbal dostal přednost před obranou a diváci si přišli na své. V čem to bylo, ale asi nedokážu říct. Obě defenzivy byly shovívavé vůči útočníkům, nechaly to otevřené a padla spousta gólů. Rozdali jsme si to na férovku a díky tomu se zrodil takový výsledek. A to obě mužstva měla ještě plno dalších šancí. Kdyby tam padlo všechno, bavili bychom se o úplně jiném výsledku. (směje se)

Díky šesti gólům jste se dostal do čela tabulky střelců soutěže. Koukáte i na tyhle statistiky?

Ne, vůbec nekoukám. Přišel jsem do Kolodějů zahrát si fotbal s partou kamarádů a to je pro mě podstatné. Že děláme dobré výsledky, je úspěch celého týmu. Snažím se šance spíše připravovat, že mi tam občas něco spadne, je přidaná hodnota.

Po pěti zápasech máte bilanci 3 výhry a 2 porážky. Mohlo to být lepší?

Jsme zklamaní z našeho prvního zápasu, kdy jsme doma podlehli Benicím. Vedli jsme 2:1 a mohli přidat další gól i dva, ale vzápětí z penalty inkasovali a po nedorozumění v obraně dostali na 2:3. Tady jsme to měli dotáhnout do vítězného konce, cítíme ztrátu. A to i na hřišti Vršovic. První utkání jsme po půlce vedli 2:1, ale díky počasí byl zápas přerušen a pak odložen. V novém hracím termínu jsme měli šanci sáhnout si v 90. minutě na bod, ale v nastavení inkasovali. I tak jsme ale s dosavadním umístěním a bodovým ziskem spokojeni.

Jak se vám v Kolodějích hraje? Jakou máte partu?

Znovu jsme fotbal v Kolodějích zakládali a podařilo se nám postoupit ze 3. třídy. Nebýt skvělé party a zapálení hráčů i lidí kolem, asi bychom to nedokázali. A ani já bych nehrál. Měl jsem i jiné nabídky z vyšších soutěží, ale díky tomu, že v Kolodějích bydlím a je tu skvělá parta, dobré zázemí i fotbalové podmínky, je to pro mě i nás všechny zajímavé. Doufám, že přivedeme další hráče, optimální by bylo vychovat si mladé fotbalisty, kteří by časem doplnili A tým mužů, případně se posunuli do jiných klubů.

