Pět gólů v jednom zápase. Je to váš osobní rekord nebo to někdy bylo ještě lepší?

Už jsem párkrát v kariéře pět gólů za zápas dal, ale už to nějakou dobu bude. Vím, že určitě v mládežnických kategoriích se mi to podařilo několikrát.

Hattrick jste stihl už do poločasu. Věřil jste, že jich po přestávce přijde ještě víc?

Jelikož to byl zápas proti bývalému trenérovi, tak jsem byl hodně motivovaný a chtěl se předvést. Našemu trenérovi jsem říkal, že chci ještě hrát, protože jsem věřil, že tam ještě něco padne.

Vojtěch Češka.Zdroj: archiv klubuDal jste pět gólů z pěti šancí nebo jste ještě něco i zahodil?

(směje se) Bohužel jsem měl na noze gólů určitě víc. Dva mi nebyly uznány a další tři jsem zahodil tak trochu klasicky. Táta mi kdysi říkával, že jsem jak Pavel Kuka, dám jednu ze tří šancí. (směje se) Snad budu zahazovat šance míň a míň.

Jaký byl z vašeho pohledu zápas s týmem International, který jste vyhráli 9:3?

Náš tým byl jednoznačně lepší. V první půli se ukázala naše kvalita a i to, že jako posily z A týmu jsme přece jenom kvalitativně jinde. V druhém poločase, hlavně po odchodu spoluhráče Kuby Panýrka, který si ze soupeře dělal dobrý den, jsme hráli trochu hůř. Ale když vedete o hodně gólů, tak trošku polevíte.

Na kontě za B tým máte už 9 gólů a v soutěži jste nejlepší. Je to motivace navíc, vyhrát soutěž střelců nebo to nějak moc neřešíte?

Já bych se chtěl hlavně prosazovat v A týmu a dostat se do sestavy na můj oblíbený post, což je útočník. Ale samozřejmě vést tabulku střelců v jakékoli soutěži potěší. Ale budu rád, když góly přibudou a skončím na prvním místě i na konci sezony.

V tabulce je kbelský B tým na prvním místě. Je váš letošní plán postup o soutěž výš?

Je to vyloženě náš cíl. Kvalita tady na to je. Navíc v téhle soutěži je pro naše mužstvo, které má široký kádr, málo zápasů. Takže si hráči méně zahrají, což nikdo nechce.

Při pohledu na tabulku mě zaráží jedna věc. Dali jste 35 gólů - nikdo nedal víc. Ale zároveň jste 19 inkasovali. Pouze poslední Malešice jich dostaly víc. Vyznáváte styl "Kdo se vrací, nevěří gólmanovi?"

Asi jo. (směje se) Ne, nevím čím to je, kvalitu máme i v obraně, vždyť hlavní stoper hrával 2. ligu a i ostatní kluci jsou kvalitní. Ale asi hrajeme moc ofenzivně a lidi zepředu se nevrací a tolik té obraně nepomůžou. Ale když budeme furt první, tak vem to čert. (směje se)

Hrajete i za áčko v 1. A třídě. Je náročné přepínat mezi těmito dvěma soutěžemi?

Musím říct, že rozdíl tam je obrovský, hlavně v rychlosti. Ale mojí prioritou pořád je dostat se do sestavy ačka a občas béčku spíš pomoct.

Jak se vám ve Kbelích hraje? V čem je vaše největší síla? Jakou máte partu?

Ve Kbelích se mi hraje dobře, proto tu takovou dobu hraju. Jsou tu kvalitní trenéři, hráči i vedení, navíc jsem tu s fotbalem začal a bydlím tu, takže Kbely jsou pro mě vždy číslo jedna. Parta je tu teď skvělá, za poslední dva roky se to v tomhle ohledu hodně zlepšilo, i co se týče začlenění mladých kluků, kteří k nám přišli z dorostu. Po zápase si skoro všichni sedneme aspoň na chvilku a pokecáme nejen o fotbale, to tu nějakou dobu trochu chybělo. Naše největší síla je asi v technice a kombinační hře, kterou furt trénujeme. Snažíme se hrát fotbal, který baví lidi, ne všechno nakopávat dopředu. I když někdy to jinak nejde… Ale celkově je největší síla to, že se zvedá úroveň fotbalu ve Kbelích napříč všemi věkovými kategoriemi a s tím začínají přibývat i úspěchy. Což je pro oddíl skvělá vizitka!

