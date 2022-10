Oslovili jsme několik klubů, s Chodovem soupeřících na hřišti, ale nikdo tuto ožehavou kauzu nechtěl komentovat. "Nedivím se tomu, co se tam stalo, dlouho to k tomu směřovalo," poznamenal jeden z činovníků, který si ale nepřál být jmenován z důvodu, že lidi z klubu zná a říká jen své domněnky.

Hodnotnější než oficiální klubová vyjádření jsou samozřejmě ohlasy jednotlivých osob ve fotbalove působících. "Když to řeknu za sebe, jako za soukromou osobu a člena FAČR, tak ncident mne upřímně nepřekvapil. Chování, a teď nemyslím konkrétně na Chodově. hráčů, funkcionářů, fanoušků fotbalu je v poslední době horší a horší. Je to dáno obecně chováním lidí ve společnosti, které se pak odráží i na sportovištích. Vidíme to na prvoligových stadionech týden co týden a pak se nelze divit, že v "téměř pralese" se stane něco podobného," říká David Kopec.

"Ten problém fotbalu je daleko hlubší. Ubývá hráčů, trenérů, funkcionářů a ti srdcaři, kteří zůstali, s tím mají spoustu práce, věnují tomu téměř veškerý volný čas a pak už stačí málo, aby jejich emoce překročily únosnou mez… Nevím, jak z této situace ven. Nemám patent na tento nešvar a ani neumím posoudit, zda výše trestů je úměrná či nikoli. Přál bych fotbalu, aby se toto chování vymýtilo, ale bojím se, že to dopadne podobně jako s komunismem po revoluci, obrazně řečeno," pokračuje.

S Chodovem má spoustu zkušeností. "Na jejich domácí hřiště jsme nikdy nejezdili rádi, jejich fanoušci dokázali vytvořit velmi bouřlivou atmosféru, která kolikrát byla velmi vyhrocená, ale nikdy jsem nezaznamenal incident podobný tomu, který se odehrál v utkání proti Klánovicím. Samozřejmě fanoušci k fotbalu patří a zrovna na Chodově jich chodilo vždy hodně, což zvyšovalo úroveň utkání, před bouřlivou diváckou kulisou se vždy hraje lépe," vypráví Kopec.

Právě béčko ČAFC hostilo Chodov v následujícím kole po zmiňovaném incidentu. "Zápasy doma a venku se většinou lišily jako noc a den. Zápas u nás probíhal bez jakýchkoliv výstředností a hosté se chovali stejně, jako jiná hostující mužstva. Nezaznamenal jsem za celou dobu utkání, před ani po něm, žádný problém ze strany mužstva Chodova, ať už jde o hráče, funkcionáře či fanoušky," dodává Kopec.

Chodov našel azyl v Radotíně, kde o víkendu podlehl Hrdlořezům 1:2. Klub totiž musí odehrát nejbližších šest domácích mimo městské části Praha 4, 9 a 10. Tento trest je tedy spíše takovým "otravným" kvůli delší cestě na zápasy, ale to je asi to nejmenší, co může chodovské fotbalisty trápit.A i v Radotíně se na chodovskou kauzu dívají stejně, jako jinde. "Miluju na fotbale emoce, touhu po vítězství a atmosféru, kterou jsou schopni diváci i v nižších soutěžích vytvořit. A vůbec mi nevadí, když podporují tým proti nám, naopak to vyburcuje obě strany. Vše má ale své hranice. Rozhodčí se musí za každou cenu chránit, nemáme jich mnoho. Že udělají chybu nebo více chyb? Jasně, jsou to jen lidi. Naprosto odsuzuji vulgární útoky na rozhodčí a nechci si ani představit, že by někdo přešel i k fyzickému útoku. Kdo je toho schopný nepatří do slušné společnosti a k fotbalovému hřišti. Přijde mi to strašně smutné," říká trenér radotínského přeborového áčka Richard Valoušek.

"Osobně jsem na utkání, kdy se incident stal, nebyl, proto neodsuzuji jednotlivé osoby, ale obecně je tohle strašně špatně a odhání to od fotbalu nejen rodiny s dětmi, ale také sponzory, kteří jsou i pro nižší soutěže klíčoví," dodává.

