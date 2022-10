"Zástupci Jižního Města Chodov na zasedání Disciplinární komise PFS sdělili, že disponují obrazovým záznamem, který zachycuje cestu delegovaných osob od jejich odchodu ze šaten až do opuštění fotbalového areálu. Na základě této uvedené skutečnosti přerušila DK projednávání této věci a stanovila klubu JM Chodov lhůtu pro dodání kompletního nesestříhaného záznamu těchto událostí, a to do pondělí 19. 9. 2022 do 16 hodin. DK se k projednávání zmíněných událostí vrátí na svém příštím zasedání dne 21. 9. 2022. Až do tohoto zasedání se nikdo z DK nebude k případu dále vyjadřovat," prohlásila pražská fotbalová disciplinárka.

Kopance a výhrůžky smrtí. I takový byl fotbal na Chodově

Pokud nahrávka opravdu existuje, může se klub bránit vysokému trestu. Ovšem dle oficiálního zápisu hlavního rozhodčího Matyáše Hanzlíka, i svědků z řad nestranných fanoušků, jejichž popis události poskytli redakci Pražského deníku, může záznam ukázat jediné - že se opravdu stalo to, co je popsáno.

Ctí se presumpce neviny. Chodovský klub musí do pondělí důkaz předložit…

Odpor a znechucení, zní od Komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu