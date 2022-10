Daniel Urban, Přední Kopanina.Zdroj: PFS"Jedním slovem byl fantastický," nešetřil chválou trenér Daniel Vott.

Slova uznání se dočkal i od kouče poraženého celku Pavla Novotného. "Nehráli jsme proti týmu FC Přední Kopanina, ale proti FC Urban. To, co tento hráč s námi předvedl, to se jen tak nevidí. Slovo dominantní je ještě o dva levely níže. Prostě nás porazil tento - na tuto soutěž - excelentní hráč," chválil.

Musíme zmínit Matyáše Kudyna, mladšího žáka z B týmu Bohnic. Ten totiž o víkendu nastřílel rovných deset gólů!

Rádi bychom skončili mezi nejlepší pětkou, říká kanonýr Pragovky Michael Jaroš