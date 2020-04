Dušan Svoboda je muž mnoha funkcí. Vedle účasti ve vedení fotbalového svazu i Sparty je také více než deset let šéfem Pražského fotbalového svazu. Proto mu zrušení amatérských soutěží neudělalo vůbec žádnou radost. "Je mi z toho smutno, bohužel to ale byl logický a nezbytný krok," řekl pro web PFS.

Dušan Svoboda vede pražský fotbal přes 10 let. | Foto: PFS

"K dohrání soutěží potřebujete určitý počet víkendů a v prostředí amatérů není možné kalkulovat s vloženými středami. Tam je to pak jednoduchá matematika. Řešit to vloženými koly uprostřed týdne, to můžete udělat jednou, dvakrát, ale nejde z toho udělat norma," vysvětluje, že více středečních dohrávek je v prostředí amatérského fotbalu nemožných.