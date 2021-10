V hlavní roli víkendového kola fotbalového přeboru Prahy byly týmy Újezdu. A to na obou pólech tabulky. Újezd Praha 4 využil zaváhání vedoucí Dukly Jižní Město a dotáhl ji bodově na čele tabulky. Újezd nad Lesy pak v důležitém souboji týmů ze spodu tabulky vysoko prohrál na Uhelných skladech a i po 12. kole je bez vítězství.

Fotbalisté Újezdu Praha 4 porazili v bojovném zápase Třeboradice 3:2 (na snímku) a bodově dotáhli vedoucí Duklu z Jižního Města. | Foto: PFS

„Čekáme na první body, abychom se odlepili ode dna. Jsou tam čtyři týmy nacpané a nechceme být z nich ten poslední. Potřebujeme se chytit nějakou výhrou. Je jedno, jestli to bude s někým silným, kdy se od nás nic nečeká nebo s někým ze spodu tabulky. Ale potřebujeme prostě vyhrát. Co bude na konci sezony, na to je předčasné myslet. Teď je třeba udělat nějaké body, dohrát to do zimy, pak se uvidí,“ neskládá zbraně trenér posledního celku tabulky Josef Šimek.