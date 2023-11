/FOTO, VIDEO/ Dohrávka 13. kola pražského fotbalového přeboru Dukla Jižní Město – FC Přední Kopanina se proměnila v exhibici hostů. Ti sice rychle prohrávali, ale pak dali během pouhé čtvrt hodiny pět gólů a nakonec uspěli 6:1! Hattrickem se na tom podílel Tomáš Mejdr. „Byl to od nás skvělý týmový výkon,“ usmíval se jednadvacetiletý člen party FCPK.

Jeden ze tří gólů v podání kopaninského Tomáše Mejdra. | Video: Deník/Michal Káva

Vstřelil jste hattrick v zápase, který poslal Kopaninu do čela tabulky. Jak jste si zápas užil?

Užil moc. Kromě gólů hlavně to, že jsme se konečně dostali na první místo, pár bodů před Tempo. Perfektně jsem si to užil. Musím hlavně poděkovat Zelímu za skvělé centry, padli mi z nich dva góly. Posílal mi skvělé křížné přihrávky a já dobíhal na zadní tyč. (usmívá se) Celý tým musím vyzdvihnout, byl to výborný týmový výkon, všichni makali naplno a šlapalo nám to jako hodinky.

Hrálo se ve 20 hodin večer na umělé trávě pod osvětlením. Jaké to bylo?

Umělka byla skvělá. Trochu jsem se toho bál, ale byla skvělá. Ani osvětlení nevadilo, užíval jsem si to celých devadesát minut. To, jak jsme hráli, bavil jsem se tím prostě výborně.

Nevystrašil vás inkasovaný gól už ve druhé minutě?

Naopak. Bavili jsme se o tom po zápase ten gól nás nastartoval, což nám vydrželo skoro do konce. Na začátek to byla studená sprcha, ale pak jsme hned začali tlačit, vytvořili si spoustu šancí, rychle vyrovnali a pak to otočili. Takže nás to spíše nakoplo.

Jak jste vnímal tu následnou kanonádu a pět gólů během krátké doby? Zažil jste někdy něco podobného?

Těžko říct, možná v poháru, kdy jsme porazili Řeporyje 8:0. Docela nám to tam padalo, takový výsledek jsem nečekal. Od začátku jsem ale věřil, že to otočíme. Měli jsme spoustu šancí, Urby několik, já dvě tutovky, které jsem přestřelil. Říkal jsem si, že to půjde a jakmile Urby dal na 1:1, byl jsem v pohodě, věděl, že nám to tam začne padat.

Jeden z gólů Tomáše Mejdra při hattricku do sítě Dukly Jižní Město:

Zdroj: Deník/Michal Káva

O víkendu proti Zličínu se vám vykartovali dva stopeři. Dá se říct, jestli vám chyběli při takové jasné výhře?

Ani ne. Měli jsme ještě jednoho z trojice, Kůču, pak tam byl Sebastian Schierreich, který šel na stopera jako druhý. Zvládli jsme to zodpovědně, všichni podali týmový výkon. Za mě to byl ten úplně nejlepší výkon v sezoně.

Teď hlavně první místo potvrdit v Chabrech v posledním zápase podzimu…

Určitě! Nesmíme nic podcenit a musíme tam vyhrát. Nebude to nic jednoduchého, Chabry se chtějí zachránit a na závěr podzimu brát nějaké body. Porveme se o to.

Dali jste si před sezonou nějaký konkrétní cíl na umístění?

Dali. Nejlépe první místo a postoupit v poháru. Postoupit bychom chtěli s áčkem i béčkem, oba týmy to mají na dosah. Neradi bychom opakovali to, co se nám stalo minulou druhou půlsezonu, kdy nám Spoje utekly na dvanáct nebo patnáct bodů. Jsme rádi, že jsme minimálně na pár dnů Tempo předběhli a jsme na čele.

Co je letos největší silou Kopaniny?

Poslední rok máme skvělou partu. Co se týče kabiny, panuje skvělá atmosféra. Při tréninku, po něm… Skončíme a ještě hodinu sedí několik kluků v kabině. Trávíme spolu čas i mimo hřiště, jsme druhá rodina. Není to tak, že zápas nebo trénink začne, skončí a jde každý pryč. Scházíme se rádi.

Daří se i vám osobně. Dal jste už pět gólů, to je jen o jeden méně než za celou minulou sezonu. Určitě vás musí těšit i toto.

Ani jsem to nečekal. V prvním kole jsem se v desáté minutě zranil a měl pět zápasů pauzu, takže první půlku podzimu toho moc neodehrál. Jsem rád, že mi to tam padá, i když to byla většina v jednom zápase. Počítá se každý gól. Před sezonou bych to nečekal, ale nic to nemění na tom, že se nezastavujeme a jedeme dál. Ještě přidáme a neuhneme.

Jaké jsou vaše fotbalové plány, ambice a přání?

Momentálně teď vyhrát soutěže s áčkem i béčkem Přední Kopaniny.