Robert Jůzek je ikonou fotbalového Slavoje Podolí, ale během kariéry si čas od času krátce odskočil do dresu jiného klubu. V posledních letech šlo o Třeboradice nebo Újezd a právě na hřišti prvně jmenovaného týmu řádil o uplynulém víkendu. Hattrickem se výraznou měrou podílel na výhře 4:2, což pro Podolí znamenalo první plný bodový zisk sezony!

Robert Jůzek, ikona fotbalového Slavoje Podolí. | Foto: PFS

"Chtěli jsme se bodově odpoutat ze dna tabulky. Povedlo se to a je to o chlup veselejší. Pořád je to ale jen jedna výhra, musíme ji potvrdit v dalších kolech. Jsem moc rád, že se nám povedlo tu sérii neúspěchů zlomit a já k tomu pomohl třemi góly. V klubu jsem 28 let, jsem tam nejdéle, kdo jiný by měl to trápení zlomit," usmíval se.

Právě pro největšího podolského srdcaře byl špatný start do sezony nejbolestivějším. Týmu se nedařilo sbírat body a logickým vyústěním byla poslední příčka přeborové tabulky. Tu Slavoj po výhře opustil.

"Když hrajete hezký fotbal, ale výsledky neděláte, tak je to málo. Naštěstí jsme to v Třeboradicích vyhráli, bojovali jsme jeden za druhého, burcoval jsem tým, ať se podporujeme. Ať nejsme naštvaní, když se někomu něco nepovede. Výkon je tak ze sedmdesáti procent o hlavě," míní Jůzek.

Podívejte se na všechny přeborové góly z předchozího kola:

Zdroj: Youtube

Zápas se přitom pro jeho tým vůbec nevyvíjel dobře. Po bezbrankové první půli se domácí dvakrát prosadili a vedli 2:0. Čtyři podolské góly pak přišly v závěrečné půlhodině. "Moc důležitý byl gól na 1:2. Myslím, že pak se k nám proti jiným zápasům přiklonilo i štěstí. Snažili jsme se a odměnou pro nás byl gól, to nás nakoplo," přibližuje důvody obratu ve skóre.

"Třeboradice měly smůlu, všechno se jim rozplynulo. Možná jim v závěru trochu došly síly, ale myslím, že jinak prostě nic špatně neudělaly, hrály pořád stejně. Samozřejmě jsem si vzpomněl na Petra Viktorina, který jako bývalý hráč Třeboradic rozhodl zápas před týdnem ve prospěch Tempa," dodal Robert Jůzek.