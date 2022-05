„Když jsem přijížděl do areálu, viděl jsem na plakátě, že hrají Kolovraty s Duklou Jižní Město, tak jsem si myslel, že to bude o těchto aktérech. Ve druhé půli byl ale bohužel vidět někdo úplně jiný. To je kaňka na tomto utkání,“ poznamenal.

„Do utkání jsme vstoupili dobře a šli rychle do vedení, dobře jsme zareagovali i na vyrovnání domácích a přidali druhou branku. Bohužel jsme nezvládli posledních pět minut před přestávkou a domácí otočili skóre. Ve druhé půli jsme vsadili všechno na útok, škoda, že se nám nepovedlo vyrovnat. Pak nám Kolovraty z brejku daly čtvrtý gól,“ dodal k samotnému průběhu utkání.

V dresu Kolovrat řádil na jaře nezastavitelný kanonýr Michal Gračko. Díky hattricku vyrovnal dosavadního lídra tabulky střelců Ondřeje Kotlíka z Dukly. Oba nyní mají na kontě 27 gólů. Gračko jich dal v posledních čtyřech zápasech rovných deset, na jaře skóroval v osmi zápasech z deseti odehraných.

Kolovraty si vyšláply na druhou Duklu Jižní Město. Vyhrály 4:2.Zdroj: PFS„Dva jeho góly, které v závěru první půle otočily skóre, byly stěžejní,“ pochvaloval si trenér Kolovrat Jakub Slezáček. „Dukla druhou půli dobývala a co prošlo, zachránil Milan Bébr a pozorná obrana, která několikrát hasila na poslední chvíli. Před kluky, kteří si hrábli na dno svých sil, smekám. Vítězství si velmi vážíme,“ chválil svůj tým.

Do konce sezony chybí sehrát ještě čtyři kola, ale už po tom příštím by teoreticky mohlo být jasno o všem podstatném – o vítězi i kompletní čtyřce sestupujících. Nahoře k tomu stačí to, aby Újezd vyhrál a Dukla opět padla. Bude-li Újezd pořád vyhrávat, oslaví titul nejpozději za dva týdny.

A dole? Pokud Radotín se Zličínem v příštím kole vyhrají, je jasné, že poslední čtyřka bude mít složení Třeboradice, Vyšehrad B, Uhelné sklady, Újezd nad Lesy.

Výsledky 26. kola přeboru

Vyšehrad B – Královice 5:6 (56. a 89. Kankara, 58. Pryšljuk, 68. Tokar, 86. M. Krivosheev – 4. z pen. a 54. Staněk, 25. Lády, 41. Marek, 48. Pospíšil, 80. z pen. A. Krivosheev)

Přední Kopanina – Hostivař 2:4 (52. Schierreich, 90. z pen. Spizzirri – 5. a 37. Lehner, 22. z pen. Žampa, 23. Macháček)

Podolí – Radotín 0:3 (15. a 54. Louda, 40. Bureš)

Kolovraty – Dukla Jižní Město 4:2 (20. Žitný, 43. z pen. 45. a 90.+2 Gračko – 8. Farkaš, 29. Beneš)

Admira B – Zličín 5:2 (3. 8. a 55. Pavlata, 9. Horváth, 77. Šindelář – 16. Stříška, 90+1. Merta)

Újezd nad Lesy – Uhelné sklady 1:2 (90+2. Sulek – 26. Sainer, 81. Ribeiro Miguel)

Třeboradice – Újezd P4 0:3 (14. a 27. Doležel, 77. Štefan)

Motorlet B – Žižkov B 3:2 (63. Sehedi, 70. Vacek, 80. Kučerka – 7. Vlček, 48. Trávníček)