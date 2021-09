Vývoj zápasu ale nenapovídal, že by k takovému výsledku mělo dojít. Ve 22. minutě totiž otevřel skóre hostující Novotný a Meteor vedl 1:0. Stačila ale chvilka nepozornosti a do šaten se po trefách Junka s Csehem šlo za stavu 2:1 pro domácí.

„Mohli jsme vést ve dvacáté minutě 3:0 a nikdo by se nemohl divit. Jenže to jsme přesně my. Místo toho jsme vedli jen o gól, i když jsme prvních dvacet minut hráli velmi dobře,“ postěžoval si trenér Meteoru Jan Fíček.

A jeho slova potvdil i šéf domácí střídačky Ladislav Prošek. „Po úvodu utkání je výsledek pro Meteor až krutý. Na začátku měl tři šance, zaslouženě šel do vedení, kdyby byl produktivnější, asi bychom se teď bavili trochu jinak. Ale mladý tým soupeře to nezvládl, za mě v hlavě. My jsme zaslouženě šli do vedení a ve druhém poločase už to bylo v naší režii,“ řekl.

Aritma udeřila během čtvrt hodiny v rozmezí 59. a 76. minuty hned třikrát, když se prosadili Cseh, Jáša, Novotný a debakl byl na světě.

Radost byla na straně vítězů pochopitelně veliká. „Dobře jsme věděli, že jsme poslední dvě derby s Meteorem prohráli, tak jsme jim to vrátili se vším všudy. Důležité je to i proto, že jsme my i Meteor nebyli v tabulce v komfortní pozici. Tabulka je moc vyrovnaná, oba týmy šly do derby s osmi body, proto je pro nás tenhle výsledek nesmírně důležitý,“ těšilo Proška.

„Musíme to hodit za hlavu a za týden musíme bezpodmínečně vyhrát s Brandýsem. Jinak si zavaříme ještě víc, my už na místech, kde jsme nechtěli být, jsme,“ uvědomoval si Fíček.

Aritma je po vyhraném derby osmá s jedenácti body, Meteor je na tom o šest příček a tři body hůře.