Úvodní kolo fotbalového pražského přeboru, které bylo vlastně jeho předehrávaným patnáctým, přineslo štěstí hlavně hostům. Odečteme-li zápas Třeboradice vs. Újezd nad Lesy, který byl odložen kvůli karanténě v újezdském týmu, vyhráli hosté v šesti případech ze sedmi. Výhodu domácího prostředí dokázali zužitkovat pouze hráči Radotína, kteří gólem Doležala ze čtvrté minuty nastavení porazili těsně 1:0 rezervu Vyšehradu.

Pražský přebor | Foto: Deník/Michal Káva

„Tým Vyšehradu byl jednoznačně fotbalovější, nicméně my jsme zápas dovedli do vítězného konce díky obrovské vůli, bojovnosti a zodpovědnosti. Za to kluci zaslouží poděkování. Gól v nastaveném čase jen korunoval naši velkou snahu a úsilí nejen v tomto utkání, ale vlastně i v celé přípravě,“ potěšilo radotínského kouče Jaroslava Loudu nejen cenné vítězství, ale také přístup jeho svěřenců.