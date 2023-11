/VIDEO/ Pořádně napínavou zápletku slibuje závěr podzimní poloviny fotbalového přeboru Prahy. Přední Kopanina vyhrála víkendový šlágr se Zličínem 1:0 a jelikož vedoucí Tempo doma jen remizovalo s béčkem Motorletu, stáhli svěřenci Daniela Votta náskok na lídra na jediný bod. V úterý večer (od 20 hodin na umělce v areálu ABC Braník) dohrávají odložený zápas z předminulého kola proti Dukle Jižní Město. Pokud vyhrají, půjdou do čela přeborové tabulky!

Fotbalisté Přední Kopaniny se radují po výhře nad Zličínem. Před sebou mají dohrávku s Duklou Jižní Město. | Foto: PFS

"Blíží se teprve polovina soutěže, a když se podíváte, jak je přebor vyrovnaný, tak klidně můžete být teď první, a nakonec skončíte třeba devátý. A za sebe říkám, že jsem vždycky radši útočil ze druhého místa. A klidně bych rozhodl o vítězství v soutěži až v posledních třech kolech," usmívá se hráč Kopaniny Luboš Kučera v rozhovoru pro web Pražského fotbalového svazu.

Podívejte se na sestřih nejzajímavějších momentů zápasu Přední Kopanina - Zličín:

Zdroj: Youtube

Právě on proměněnou penaltou rozhodl o výhře 1:0 nad Zličínem. "Radost jsme měli, protože jsme konečně udrželi vzadu nulu. Je zvláštní, že se nám to povedlo zrovna ve chvíli, kdy jsme dohrávali v devíti lidech. Tři body máme, ale horší je, že jdeme na Duklu bez dvou stoperů. To nebude nic příjemného," míní.

Kromě absence stoperů může být pro kopaninské hráče ještě jedna záležitost. "Bude se hrát na umělé trávě. Zatím jsme toho na ní ani moc nedotrénovali, člověk si na umělku přece jenom zvyká. Respektujeme sílu soupeře, ale budeme chtít vyhrát," má jasno Luboš Kučera.

