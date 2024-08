Úvodním kolem odstartoval nový ročník fotbalového přeboru prahy. Z divize do něj sestoupily Spoje a naopak z 1. A třídy postoupil kvartet Kbely, Dubeč, Kunratice a Aritma B. A nováčkům se dařilo, vyhráli tři z nich. Dubeč, béčko Aritmy a v souboji nových týmů vyhrály Kunratice na hřišti Kbel.

Z divize sestoupivší Spoje jsou brány za jednoho z favoritů soutěže a když se už v první minutě proti Dubči ujaly vedení, zdálo se, že půjde o jednoznačnou záležitost. Hosté se ale vzepjali k obratu a vyhráli 3:1!

"Dostali jsme asi nejrychlejší gól v historii pražského přeboru. Chviličku jsme z toho byli opaření, ale pak přišla důležitá vyrovnávací branka. Říkali jsme si, že dostat největšího favorita hned na úvod je to nejlepší, co nás mohlo potkat, když vidím, jací hráči tam hrají. Náš cíl se nemění, chceme zlobit každého soupeře a budeme spokojení, když budeme hrát ve středu tabulky. Doufejme, že to tak půjde dál," usmíval se po zápase jeden z dubečských trenérů Salem Hebousse.

"Musíme se všichni zlepšit, musíme dávat góly. Kvůli tomu, že jsme je nedávali, jsme spadli i z divize. Nemáme střeleckou formu, střel bylo z naší strany málo," hledal příčiny nezdaru na úvod sezony kouč Spojů Fabio Leggeri.

Ještě divočejší obrat se podařil Střešovicím. V 74. minutě doma prohrávaly se Zličínem 0:3, ale pak se nadechly k drtivému finiši a dokázaly v nastavení otočit na konečných 4:3!

"Otočení v 96. minutě bylo třešničkou na dortu našeho nasazení a odhodlání porvat se o první mistrovské body v novém soutěžním ročníku," pochvaloval si střešovický kouč Radek Havlík.

Nejlepším střelcem minulé přeborové sezony byl vyšehradský Jiří Heřman. A ten odstartoval nový ročník stejně, jak završil ten nedávno skončený - na čele soutěže střelců. Jeho čtyři trefy výrazně pomohly kanonádě Vyšehradu 7:0 s žižkovským béčkem.

Střelcům se dařilo, urodily se rovněž tři hattricky - Filip Novák (Dukla JM), David Rek (Střešovice) a Ismar Begič (Kunratice).

1. kolo: Žižkov B - Vyšehrad 0:7 (11. Heřman, 30. Heřman, 42. Müller, 53. Krivosheev, 61. Konopásek, 64. z pen. Heřman, 78. Heřman), Kbely - Kunratice 3:6 (31. Skoč, 40. Elysberg, 58. Leibl - 11. vl. Panýrek, 17. Begič, 44. Begič, 68. z pen. Begič, 80. vl. Konadu, 84. Klimuk), Kolovraty - Motorlet B 1:1 (19. Žitný - 47. Lukášek), ČAFC - Uhříněves 0:3 (14. Aust, 70. z pen. Aust, 90+1. Mazanec), Spoje - Dubeč 1:3 (1. Madej - 3. Pešek, 45+1. Plášek, 48. z pen. Penc), Aritma B - Dolní Chabry 5:1 (15. Tošnar, 49. Hořt, 62. Nikl, 85. Pavlovský, 88. Musil - 52. Matějka), Střešovice - Zličín 4:3 (74. Rek, 85. Rek, 90+1. Yarullin, 90+6. Rek - 12. Merta, 35. Folta, 45+2. Merta), Třeboradice B - Dukla Jižní Město 3:3 (21. Jurčík, 41. Peričevič, 88. Kvapil - 19. Novák, 49. Novák, 67. Novák)