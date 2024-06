/VIDEO/ Potvrzeno, rozhodnuto. V příští sezoně fotbalového pražského přeboru bude hrát hned pětice nových týmů. Z divize spadly Spoje, které opačným směrem nahradila Přední Kopanina, přímo do 1. A třídy sestoupilo Podolí s Braníkem a nahoru šli vítězové této soutěže, Kbely s Dubčí. Dva přeborové celky šly do baráže proti druhým z A tříd a v obou případech neúspěšně. Královice nestačily na Kunratice a Uhříněves na béčko Aritmy.

Už první zápasy, které se hrály ve středu, napověděly, že se může schylovat k velkému překvapení. Oba celky z "áčka" totiž uspěly a před sobotními odvetami byly psychicky nahoře. A toho využily. Rezerva Aritmy vyhrála v Uhříněvsi 2:0, Kunratice oslavily 100 let výročí vzniku klubu výhrou 4:1 nad Královicemi.

"V zápase jsme neukázali téměř nic a všichni jsou rádi, že tato sezona je u konce. Bohužel skončila neúspěchem, pod kterým jsem podepsán a po dlouhých letech sestupují Královice do 1. A třídy. Bohužel série špatných výsledků, několik zranění a týmová chemie se vytratila, i přes velmi dobrý jarní vstup do soutěže. Barážové dvojutkání ukázalo, v jakém rozpoložení se nacházíme. S tímto bohužel v přeboru nemáme co dělat," nešetřil kritikou královický kouč René Ollé.

"Na kluky se nezlobím, protože všichni, kteří mohli nastoupit, tak se snažili, ale na Kunratice to nestačilo. Nyní si budu chtít dát pauzu od trénování, protože mi tento půlrok hodně vzal. Gratuluji soupeři k postupu. Je to ale opravdu tristní pohled, když vidím ostatní družstva v posledních kolech či baráži, jak mají plně obsazené lavičky náhradníky a já mám vedle sebe jednoho hráče připraveného ke hře, a ještě třeba ani ne stoprocentně zdravého. Přesto před hráči smekám a budu nadále Královicím držet palce, a budu šťastný, když se co nejdříve dostanou zpět do přeboru," dodal v hodnocení pro web Pražského fotbalového svazu.

Po závěrečném hvizdu bylo v kunratickém areálu hodně veselo. "Chtěl bych poděkovat všem v celém týmu, ať realizačnímu týmu, či hráčům, za neskutečně odevzdaný boj o přední příčky s konečným postupem do přeboru, kde nás ovšem čeká nelehká práce," neskrýval nadšení trenér Ondřej Hatina.

Slovan Kunratice – Sokol Královice 4:1 (2:1)

Branky: 3. Kadla, 22. Nwogu, 53. vlastní Malík, 74. Dratva – 24. Leibl. Rozhodčí: Šaróka – Kučera, Sýkora. ŽK: 67. Hudzieczek (Kunratice). Diváků: 500.

Kunratice: Valašík – Holas, Hudzieczek, Řezáč, Kadla (73. D. Jíra) – Bělčický – Stýblo, Freiman (77.Kanka), Přibyl, Begič – Nwogu (66. Dratva). Trenér: Ondřej Hatina.

Královice: Drahorád – Šemro, Lády, Malík – Síkora, Vacík – Semančík, Leibl, V. Hruška (73. Staněk), K. Kučera – Trnka. Trenér: René Ollé.

Prohlédněte si gólový sestřih barážových odvet:

| Video: Youtube

Aritma B byla pro Uhříněves nerozlousknutelným oříškem. Na o divizní hráče posílený tým nestačila a ve dvou zápasech nedala ani jeden gól.

"I ve druhém utkání proti nám stál skvěle připravený soupeř. Bylo vidět, že Pepa Prokeš odvedl během sezony výbornou práci a dokázal svůj tým kvalitně nachystat na baráž. Je vidět, že trenér může pomýšlet víc než na B tým," chválil svého kolegu uhříněveský kouč Martin Svoboda.

"Přesto chci poděkovat všem, kdo se na sezoně podíleli – v první řadě lidem, kteří se o fotbal v Uhříněvsi starají v pozadí. Hráči kolikrát ani nemohou vnímat, jaká práce je za vším servisem a perfektně nachystaným zázemím. Klub s areálem a obecně podmínkami, jaké Uhříněves má, si zaslouží hrát v přeboru. Věřím, že společně s hráči nastartujeme v příštím ročníku novou kapitolu a já osobně udělám vše pro to, abychom tým vrátili zpět do nejvyšší pražské soutěže," dodal.

"Druhý zápas jsme opět zvládli velmi dobře takticky, kdy jsme svým způsobem kontrolovali vývoj utkání přesně tak, jak jsme si řekli a jak jsme vzhledem k prvnímu výsledku chtěli. Na konci první půle jsme se prosadili po centru a de facto rozhodli celý dvojzápas. Druhá půle se už spíše dohrávala a my jsme se ještě prosadili z pokutového kopu. Po zásluze jsme si užili oslavy postupu," doplnil jej Josef Prokeš, kouč vítězného mužstva.

Čechie Uhříněves – Aritma Praha B 0:2 (0:1)

Branky: 43. Záhoř, 64. Bedrna z penalty. Rozhodčí: Zelený – Havel, Průša. ŽK: 24. Mazanec, 40. Nejeschleba, 70. Vaněk – 24. Tošnar. Diváků: 165.

Uhříněves: Jevčák – Bobek, Chadim (6. Vácha), Podvín, P. Hrubý – Aust, Mazanec (78. Seniv), Vaněk, Nejeschleba, Kříž (55. Pergl) – J. Svoboda (78. Stonawski). Trenér: Martin Svoboda.

Aritma B: Roub – Záhoř (78. Zerner), Bedrna, Škoch, Löffler – Hagino (46. M. Havlíček), J. Mareš (78. Šlégr), Pavlovský, Jakoubek (68. Dragošek) – Tošnar, V. Musil (68. Kortiš). Trenér: Josef Prokeš.